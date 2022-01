Dolphins Trier verpflichten Nationalspielerin Annabel Breuer

Page Content

​Trier (red). Die 29-jährige Annabel Breuer stand von 2012 bis 2021 beim RSV Lahn-Dill unter Vertrag. Mit dem deutschen Rekordmeister gewann die Paralympics-Siegerin von 2012 vier deutsche Meisterschaften und drei Pokalsiege. Nachdem ihr Vertrag im letzten Sommer ausgelaufen war, hatte sie sich zunächst auf ihr Studium konzentriert. Im Dezember nahm sie dann an der Rollstuhlbasketball-Europameisterschaft in Spanien unter dem neuen Bundestrainer Dirk Passiwan teil.

In seiner Eigenschaft als Spielertrainer der Dolphins hatte Dirk Passiwan den Kontakt zuletzt intensiviert und konnte sie schließlich von einem Engagement in Trier überzeugen. Die 1,5-Punkte-Spielerin, die in den letzten Monaten diverse Angebote hatte, gehört zu den besten Lowpointern der Welt und bedeutet für die Delfine eine große Unterstützung im Kampf um den Klassenerhalt.

Dies gilt umso mehr, nachdem sich drei Spieler (Corin Depping, Valeska Finger, Kim Zettlitz) aufgrund der aktuellen Corona-Lage entschieden haben, vorerst nicht mehr zu Auswärtsspielen zu reisen. Da der ohnehin kleine Kader damit in ernste Personalprobleme kommt, freut sich Dirk Passiwan umso mehr, dass Annabel Breuer sich entschlossen hat, bei den Dolphins wieder in die Bundesliga einzusteigen: „Dass wir eine erfahrene Nationalspielerin wie Annabel dazu bekommen, ist für uns natürlich toll. Wir wissen genau was sie kann, sie ist eine absolute Teamspielerin. Sie weiß genau, wie sie unsere Schützen in die Zone bekommt und wird uns auch in der Defense mit ihrer Erfahrung sehr gut tun. Ich freue mich extrem, dass sie zugesagt hat, uns jetzt für die restliche Saison zu helfen und uns bei unserem Ziel zu unterstützen.“



Dazu hat sie bereits beim Auswärtsspiel am Sonntag, 16. Januar 2022, 15:00 Uhr, in Hamburg. Dort kommt es zum "Kellerduell" zwischen den Dolphins (Tabellenvorletzer) und den Baskets (Tabellenletzter). Nächstes Heimspiel der Dolphins in der Mäusheckerhalle in Trier-Ehrang am Samstag, 22. Januar 2022, 16:00 Uhr. Gegner sind die hoch favorisierten RBS Thuringia Bulls, derzeit Tabellenzweiter.