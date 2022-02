Rockhal Esch feiert Wiederöffnung des Clubs mit Bicep (UK)

Page Content

​Trier/Esch-sur-Alzette (red). In den vergangenen aus Club-Sicht trostlosen Wochen waren die Jungs und Mädels von der Rockhal im luxemburgischen Esch fleißig und haben den eigenen Club umgestaltet und vergrößert. Ganz neu ist ein Balkon, von dem die Feiergemeinde den besten Überblick über das bunte Treiben haben wird.



​

"Sneak Preview" der Rockhal auf Instagram



Zur (Wieder-)Eröffnung am 1. März 2022 begrüßt die Rockhal das in Belfast geborene und in London ansässige Duo Bicep (Matt McBriar und Andy Ferguson, Foto: Sam Mulvey). Die "House Music Heroes" (The Guardian) veröffentlichten am im Januar 2021 das von der Kritik hochgelobte zweite Album "Isles" bei Ninja Tune.

Das Album erreichte Platz 2 der offiziellen britischen Album Charts und das Duo wurde für zwei BRIT-Awards nominiert - eine unglaubliche Leistung für einen unabhängigen elektronischen Act.

Nach zwei Jahren Arbeit baut "Isles" auf der kunstvollen Energie ihres Debüts "Bicep" aus dem Jahr 2017 auf und vertieft die Klänge, Erfahrungen und Emotionen, die ihr Leben und ihre Arbeit beeinflusst haben.

Biceps weltumspannender Sound wurde geschmiedet, als ihr eigener rasanter Aufstieg durch die musikalischen Ränge begann, nachdem sie 2008 ihren legendären FeelMyBicep-Blog starteten, dessen bescheidene Fundgrube an Italo, House und Disco Deep Cuts sich zu einem durchschlagenden Erfolg entwickelte.

Auf "Bicep" folgte eine äußerst erfolgreiche Tournee, bei der sie in Primavera, Coachella und Glastonbury für Furore sorgten, bevor sie im Londoner Printworks drei ausverkaufte Nächte spielten. Die drei anstehenden Shows in der Brixton Academy waren innerhalb von Minuten ausverkauft.

Das Gastspiel von "Bicep" am 1. März 2022 startet gegen 20:30 Uhr (Einlass ab 20:00 Uhr). Tickets (29,70 Euro inkl. Vorverkaufsgebühren) gibt es u. a. auf rockhal.lu

Außerdem verlost hunderttausend.de in Zusammenarbeit mit der Rockhal Esch 3 x 2 Tickets für den ersten Club-Abend. Teilnahmeschluss ist Montag, 28. Februar, 12:00 Uhr. Zum Gewinnspiel geht's hier entlang.​​