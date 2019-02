Page Content

​Vom 7. Bis zum 9. Juni wird der Nürburgring auch dieses Jahr wieder zum Schauplatz des größten deutschen Rock-Festivals. Mit dabei sind wie immer namhafte Acts der deutschen sowie internationalen Rock-, Metal-, Indie-, und Hip-Hop-Szene.

Den wohl größten Coup gaben die Veranstalter bereits kurz nach dem Ende der letzten Ausgabe bekannt: Deutsch-Punk-Urgestein Die Ärzte beehren das Geschwister-Festival zum ersten Mal seit 12 Jahren. Da alle Konzerte der angekündigten Tour innerhalb kürzester Zeit ausverkauft waren, bieten Rock am Ring und Rock im Park die letzte Chance noch Tickets für einen Auftritt der „besten Band der Welt aus Berlin“ zu ergattern. Aber Rock am Ring wäre nicht Rock am Ring, wenn Die Ärzte das einzige Highlight wären.

Die drei übrigen Headliner sind tool am Freitag, Slayer – neben den Ärzten – am Samstag und Slipknot als finaler Headliner sonntags. Bei Ersteren ist die musikalische Einordnung sogar unter Fans ein strittiges Thema, häufig wird die US-amerikanische Band aber den Genres Art-Rock, Progressive-Rock, Progressive Metal und Alternative Metal zugeordnet. Das gesamte Bild der Band, inklusive Stil, Musikvideos und Live-Auftritte, ist künstlerisch und vor allem unkonventionell. Aufsehen hat tool von Anfang an mit bestimmten Songs wie Stinkfist, Prison Sex oder Schism erregt, deren Videos und Texte als sehr verstörend angesehen wurden. Nichtsdestotrotz kann sich die Band seit jeher über Chartplatzierungen und Auszeichnungen freuen.

Auch die Texte des Thrash-Metal Giganten Slayer sorgten regelmäßig für Kontroversen, wenn sie auch längst nicht so verstörend anmuten, sondern in der Regel auf religiöse Aspekte abzielen. So schrieb Die Welt-Autor Michael Pilz: „Denn wenn Motörhead die Politik in Trümmer legen, um sie neu zu zementieren, leisten Slayer gleiches für die Religion.“ Neben satanischen Texten hat Slayer auch Songs über Serienmörder und die Zeit des Nationalsozialismus im Repertoire. Die 1983 gegründete Band hat seither 12 Studioalben veröffentlicht, wobei das bis dato neuste 2015 erschien und den Titel Repentless trägt. Slayer wird neben Metallica, Megadeth und Anthrax zu den „The Big Four“ des Thrash-Metal gezählt.

Die dritte Band im Metal-Reigen ist die ebenfalls US-amerikanische Gruppe Slipknot. Charakteristisch sind vor allem die Masken, die die Bandmitglieder auf der Bühne tragen. Slipknot sind bekannt für einen Sound, den laut.de als „schlicht böse, aggressiv, beängstigend und auf jeden Fall durchgeknallt“ beschreibt.

Neben so viel brachialer Metal-Power hat Rock am Ring aber selbstverständlich auch noch andere Klänge im Angebot. Für den etwas sanfteren Rock sorgen zum Beispiel The Smashing Pumpkins, Slash oder Alice in Chains während Künstler wie Bonez MC & RAF Camora, SDP oder Marteria & Casper ganz vorne an der Rap- und Hip-Hop-Front stehen. Das komplette Line-Up gibt es auf der Rock am Ring-Homepage zum Nachlesen. Aktuell stehen 66 der geplanten 75 Bands fest​.







Ticketpreise:



Weekend Festival Ticket: ab 189,00 Euro

Camping Ticket: ab 50,00 Euro​​​