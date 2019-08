Wildcards und WoMo-Tickets

Page Content

​​26.000 Menschen zog es am vergangenen Wochenende zum Rocco del Schlacko​ ins saarländische Püttlingen. Von den gröbsten Unwettern verschont, standen in diesem Jahr Bands wie Die Fantastischen Vier, Scooter, Donots, Die Toten Hosen, ​Bullet For My Valentine und The Offspring auf der ​Sauwasen-Bühne. "Auch 20 Jahre nach Gründung des Festivals ist es jedes Jahr wieder überwältigend die Begeisterung der Menschen bei den unter​​schiedlichen A​cts zu sehen", so Veranstalter Thilo Ziegler. ​​Damit soll es natürlich auch im nächsten Jahr weitergehen und so startete bereits gestern der Vorverkauf für das Rocco del Schlacko 2020, das vom 6. bis zum 8. August stattfinden wird. ​​Die auf 2.000 Stück limitierten Wildcards​ gibt es für ​78,00 Euro zzgl. Gebühren im Webshop unter ​​​tickets.rocco-del-schlacko.de​. Erstmals gibt es dieses Jahr direkt zum Vorverkaufsstart auch schon WoMo-Tickets.







Foto: Capadol



Fotogalerie: Christian Walter und Capadol​