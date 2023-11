Page Content

Foto: Kathi Sterl​

Trier/Püttlingen. Die letzte Ausgabe des Festivals "Rocco del Schlacko" liegt erst drei Monate zurück, und schon geht es in die Vorbereitung der 2024er Ausgabe. Vom 8. bis zum 10. August werden wieder mehr als 20.000 Besucher im saarländischen Püttlingen erwartet. Schon jetzt kündigen die Festival-Macher die ersten Bands an, die am Augustwochenende zu sehen sein werden:

DEICHKIND wird noch von "Kids in meinem Alter" für ihre frühere Anarcho-Müllsack Show auf neon-leuchtenden Trampolinen in Erinnerung gehalten. Heute überzeugt die Band mit einer energiegeladenen Choreografie und einem Hitfeuerwerk, zu dem Songs wie „Arbeit nervt“, "Leider geil", "Bück dich hoch" und "Remmidemmi" zählen.

Durch den Hit "Wildberry Lillet" hat NINA CHUBA schnell die Charts und Tourneen dominiert. Mit ihren Songs und Features zeigt sie, dass sie weit mehr als ein One-Hit-Wonder ist. Ihr ausverkauftes Konzert in Saarbrücken und der kommende Auftritt bei Rocco del Schlacko belegen ihren Erfolg.

Trotz Corona haben PROVINZ sich als mehr als nur ein Geheimtipp etabliert. Ihre Musik, eine Mischung aus Indie, Alternative und Elektronik, sorgt für begeisterte, springende Fans. Sie gelten als eine der angesagtesten deutschsprachigen Gitarrenbands.

GIANT ROOKS haben internationalen Erfolg, angekurbelt durch den viralen TikTok Hit "Tom's Dinner". Die Band aus Hamm begeistert mit ihrem britisch inspirierten Gitarren-Art-Pop. Im Sommer feiern sie ihr Debüt beim Rocco Festival.

MILLENCOLIN steht für den Melodic Punk der 90er, perfekt für Skateboard-Fans. Die charakteristische Stimme des Frontmanns Nikola Sarcevic prägt ihren unverwechselbaren Sound.

Insgesamt wird das Line-Up wieder mehr als 30 Bands zählen. Wer sich jetzt schon sein Ticket sichern möchte: Das "Blinde-Huhn-Ticket" für das komplette Festivalwochenende gibt's für 119,90 Euro z. B. auf tickets.rocco-del-schlacko.de.