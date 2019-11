Die ganze Bandbreite an Genres

Page Content

​​Festival-News aus dem Saarland: Das Rocco del Schlacko gibt die ersten Bands für seine 22. Auflage vom 6. bis 8. August 2020 bekannt. Das bisherige Line-Up zeigt sich vielseitig aufgestellt und macht bei diesem grauen Wetter Lust auf die kommende Festival-Saison. Bestätigt wurden heute die ersten acht Acts.



Allen voran steht Indie-Schwergewicht AnnenMayKantereit, die in den letzten Jahren mit Songs wie ​Pocahontas ​oder Oft gefragt​ von sich Reden gemacht haben.​ Nach dem letzten Rocco-Auftritt 2015 - damals noch auf dem Ponyhof - kommen AnnenMayKantereit jetzt als Headliner zurück.



Aus der Rap- und Hip-Hop-Ecke melden sich mit Fettes Brot und SDP​ zwei Garanten für gute Stimmung. ​Dem steht auch die Folk-Punk Band Flogging Molly​ ​in nichts nach. Hochpolitisch und trotzdem tanzbar haben sich die Iren einen Namen auf den großen Festival-Bühnen gemacht.​ Fever 333​ zählen als Hybrid aus Hip-Hop, Punk und Aktivismus zu ​den Überraschungs-Durchstartern des letzten Jahres. Auch die Leoniden​ ​gehören zu den aufstrebenden Sternen am deutschen Indie-Himmel und langsam aber sicher kommt man ​in diesem Genre nicht mehr an ihnen vorbei.​ While She Sleeps​ bedienen ein etwas anderes Publikum: Ihre Ankündigung dürfte vor allem Metalcore-Herzen höher schlagen lassen. ​Letzter Act der ersten Bandwelle sind Blond​. ​Bei ihren Auftritten gehören Formationstanz und Rapgesang, Powerpop und Zauberkunst​ so selbstverständlich zusammen, als sei diese Mischung das Normalste der Welt.



Wildcards und Blinde-Huhn-Tickets sind bereits ausverkauft. Tickets in der Kategorie Early Bird sind ab sofort für 90,00 Euro zzgl. Gebühren erhältlich. Camping-Tickets kosten 17,00 Euro zzgl. Gebühren. Erhältlich sind die Tickets im festivaleigenen Webshop sowie an den bekannten VVK-Stellen​.