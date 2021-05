Rising Ruins - Electronic Subculture

Page Content

​Die Römer begannen mit dem Bau der Thermenanlage am Viehmarkt Trier bereits im Jahre 80 n. Christus. Die Thermen sind somit die älteste Badeanlage der Stadt und wurden bis ins 3. und 4. Jahrhundert im römischen Trier genutzt. Ein Ort der Zusammenkunft, des Austausches, der (Bade-)Kultur. Der historische Standort ist eine gelungene architektonische Kombination aus Antike und Moderne und eignet sich hervorragend als Eventlocation für das Projekt „Rising Ruins“.

Aber worum genau geht es? „Rising Ruins“ ist ein pandemiegerechter Streaming-Dreiteiler aus dem Segment der elektronischen Musik, in der weltweit agierende DJ-Größen aus Rheinland-Pfalz die Zuschauer:innen mit bestem musikalischen Content versorgen. Den lokalen Support übernehmen DJs aus Trier und Umgebung. Blumig-verspielt bis hin zu treibend-fordernd: ein musikalischer Austausch verschiedener elektronischer Stilrichtungen, an einem Ort, wo die Menschen bereits in der Antike zusammenkamen. Die visuelle Umsetzung besteht aus einem besonderem Lichtkonzept und Illumination gepaart mit moderner Video- & Streaming-Technik, die auch den Architekturraum entsprechend in Szene setzen.

​​Auch in Pandemiezeiten soll so die Möglichkeit bestehen - zumindest für einen Moment - in eine Welt einzutauchen, die auf eine musikalische Reise mitnimmt und eine melodische Auszeit ermöglicht.​



Im Line-Up stehen dieses Mal Hidden Empire und Hillmann & Neufang​. Der Stream wird übertragen auf dem YouTube-Channel Rising Ruins.​​



