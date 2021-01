Page Content

​Die Universität Trier hat ihr Jubiläumsjahr 2020 zum Anlass genommen, in der Ringvorlesung des Wintersemesters die Frage nach dem „Ort der Universität in der Gesellschaft“ zu stellen. In der letzten Veranstaltung am 3. Februar geht es um den Status quo der Forschungs- und Bildungseinrichtungen in Deutschland.

Unter dem Titel „Sind die Universitäten auf der Höhe der Zeit?“ werden Prof. Dr. h.c. Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin, und Prof. Dr. Lambert Koch, Rektor der Bergischen Universität Wuppertal, eine Standortbestimmung vornehmen. Die Ringvorlesung wird als Online-Veranstaltung auf der Videoplattform Zoom durchgeführt. Eine Anmeldung ist erforderlich.

In einem Interview mit der Wochenzeitung „Die ZEIT“ hat Professorin Jutta Allmendinger im vergangenen Jahr von einer allgemeinen Unbeholfenheit der Menschen im Umgang mit den Herausforderungen unserer Zeit gesprochen. In diesem Zusammenhang hat sie unter anderem eine Umstrukturierung des Bildungssystems angemahnt. In ihrem Vortrag wird es also auch darum gehen, welche Rolle sie den Universitäten zuschreibt. Jutta Allmendinger ist Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher Gesellschaften und Gremien, unter anderem der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.

Professor Lambert Koch wurde im Dezember 2019 der Titel „Rektor des Jahrzehnts“ verliehen. In seinem Vortrag fragt er zunächst danach, woran sich festmachen lässt, ob ein universitäres System überholungsbedürftig ist. Was soll Universität heute leisten können? Welches Bild von Universitäten haben wir? Er wird zeigen, wie sich das Erwartungsspektrum, das unsere Gesellschaft gegenüber ihren Universitäten hegt, ausdifferenziert und zugleich konkretisiert hat. Es wird skizziert, wie Universitäten darauf reagiert und sich gewandelt haben. Abschließend geht es um eine kurze Bewertung dieser Entwicklungen.

Im Anschluss an die Vorträge besteht die Möglichkeit zur Diskussion.

Die Online-Veranstaltung beginnt am Mittwoch, 3. Februar 2021, um 18 Uhr. Weitere Informationen und der Link zur Teilnahme finden sich auf der Homepage der Universität: www.uni-trier.de.​