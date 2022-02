Helau und Alaaf bei den alten Römern?

Page Content

Nach einer Museumstour werden eigene römische Maskerade gestaltet. Kostenbeitrag: 6 Euro pro Kind inkl. Eintritt und Material.







Am Sonntag, den 27. Februar 2022, steht eine ca. einstündige Familienführung durch die Dauerausstellung um 15:30 Uhr auf dem Programm. Das Motto: "Helau und Alaaf bei den Römern?!" Die Arbeit ruht und die Menschen feiern, singen und tanzen. Auch die Römer hatten viele Feiertage und Feste in ihrem Jahreskalender. Dazu gehörten religiöse Feiertage, Wettkämpfe und politische Veranstaltungen. Ein beliebtes Fest in Rom waren die Saturnalien, die ein wenig an unseren Karneval erinnern. Wer mag, kann gerne verkleidet ins Museum kommen. Empfohlenes Mindestalter: 6 Jahre. Kostenbeitrag: Ausstellungseintritt (Familienermäßigung vorhanden).







Für beide Veranstaltungen gilt: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher ist eine vorherige telefonische Anmeldung erforderlich: 0651-97740. Es gilt die 2 G-Regel (mit Nachweis), sowie die allgemeinen Hygieneregelungen und Maßnahmen zum Infektionsschutz.





Foto: Wein und Tanz gehörten auch bei römischen Festen dazu - hier sind tanzende Mänade auf dem Grabmal des Albinius Asper abgebildet. Entstehungszeit: um 100 n. Chr. (Foto: GDKE-Rheinisches Landesmuseum Trier, Thomas Zühmer).



Trier (red). Das Winterferienprogramm des Rheinischen Landesmuseums beginnt am Mittwoch, den 23. Februar 2022. Von 10:00 bis 12:00 Uhr heißt es: "Tolle Tage in Trier – wie die Römer Feste gefeiert haben". Das Programm richtet sich an Kinder im Alter von 7 bis 11 Jahren. Der römische Kalender sah viele Feste vor. Ein Fest erinnert ein wenig an unseren Karneval. Herren verkleideten sich als Sklaven und Sklaven als Herren, so feierten die Römer die Saturnalien.