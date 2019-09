Älter, aber nie erwachsen

Page Content

​Viel bejubelt und dennoch auf dem Boden geblieben: Am vergangenen Sonntag war mit Revolverheld eine deutsche Pop-Größe in Luxemburg zu Gast. Die Jungs aus Hamburg sind, wie sie selbst erklären, nun schon seit 16 Jahren gemeinsam unterwegs. Also seit sie zwölf Jahre alt waren, schlussfolgert Sänger Johannes Strate. Na, ob die Rechnung wirklich aufgeht? Schallendes Gelächter aus dem Publikum ist die Antwort. Ähnlich selbstironisch führt Strate dann auch durch den Rest des Abends und kündigt eines ihrer bekanntesten Stücke eher kryptisch an. Ob das Lied wohl jemand kenne? Falls ja, solle man es doch als neuen 2019 Remix ansehen. Featuring: Eine Liste der aktuell populärsten DJs. Was folgt? Eine erstaunlich vertraut klingende Version von Freunde bleiben, die beweist, dass nicht alle alten Songs neu gemixt werden müssen. Schon gar nicht bei einer Band wie Revolverheld. Seit jeher setzen die Musiker auf ihren vertrauten Sound und Texte, die aus dem Leben sprechen und meistens auch eine Menge Lebensfreude versprühen.

Nicht umsonst singen sie voller Inbrunst: „Das geht raus an alle Spinner / Weil alles ohne Sinn wär / Ohne Spinner wie dich und mich!“ Und nach diesem Konzertabend glaubt man Revolverheld auch vorbehaltlos, dass sie das immer noch genauso meinen, wie sie es vor bald zehn Jahren geschrieben haben. Die Jungs sind sympathische Spinner, denen man anmerkt, dass sie nach all den Jahren neben ihrer Musik auch eine tiefe Freundschaft verbindet. Immerhin sind sie ja jetzt schon in einem Alter, in dem einem bei Facebook Anti-Aging Produkte vorgeschlagen werden. Behauptet zumindest Johannes Strate.

Wie erwartet, spielt Revolverheld eine gesunde Mischung aus neuen Stücken und altbekannten Klassikern, wie Freunde bleiben, Spinner, Ich lass für dich das Licht an oder Ich werde nie erwachsen. Damit bei letzterem Titel auch wirklich jeder seinen Spieltrieb ausleben kann, werden eine Menge bunter, riesiger Luftballons ins Publikum geworfen. Und wer das jetzt kindisch findet, hat natürlich Recht. Aber wer behauptet keinen Spaß daran zu haben, der belügt sich selbst.



​

Fotos: Jenna Theis