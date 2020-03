Page Content

Das Trierer Urgestein Fischers Maathes wurde als Kind gefragt, was er denn so in der Schule treibe. Darauf entgegnete er: "Eich woarten emmer nure, böss se aus öss." Das müssen wir nun wohl auch machen... wie gut, dass es im nach ihm benannten Restaurant weiterhin was zu futtern gibt.

Die folgenden Öffnungszeiten gelten ab Mittwoch, 18.03.2020.



Fischers Maathes, Weberbach (Foto)

11:00 bis 18:00 Uhr.

Kleine Karte, Takeaway möglich.



Astarix, Karl-Marx-Straße​

11:00 bis 18:00 Uhr



​Burger House, ​Palaststraße

12:00 bis 18:00 Uhr



Burgeramt, Nagelstraße:

Essen kann nach telefonischer Bestellung abgeholt werden. ​



Der Daddy, Neustraße

12:00 bis 18:00 Uhr

Fensterverkauf



Dolce Vita:

11:00 bis 18:00 Uhr (Lieferservice bis 22:00 Uhr)



Kartoffel Restaurant Kiste, Fahrstraße

​​11:00 bis 18:00 Uhr



Pacha Mama, Fahrstraße ​13:00 - 18:00 Uhr​



Pizzeria Da Franco, Palastśtraße: 11:30 bis 18:00 Uhr (Di-So), anschl. telefonische Bestellung für Take-Away möglich



​Quesadila, Viehmarktplatz 09:00 bis 18:00 Uh​r, anschl. telefonische Bestellung für Take-Away möglich

Schlemmereule, Domfreihof

12:00 bis 14:30 Uhr







The Irish Pub. Böhmerstraße



11:00 bis 18:00 Uhr​

Wein-und Fischhaus Oechsle, Palaststraße

11:30 bis 18:00 Uhr



​Geschlossen sind:

Walderdorff's & Astoria





Stand: 17.03.2020, 17:40