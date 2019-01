Ehrlich, einfach, lecker

Page Content

​Trier. Im Walderdorffs am Domfreihof tut sich was: Am 1. Februar 2019 fällt der Startschuss für das neue Restaurant Astoria. Im neu und chic gestalteten Ambiente, das elegant mit Art Deco-Elementen spielt, kann ab Freitag auf ca. 30 Sitzplätzen nach Herzenslust geschmaust werden.



Dabei stehen regionale und hochwertige Produkte im Mittelpunkt, verspricht Küchenchef Harald Wöhrle. Der gebürtige Berliner Wöhrle, den es 1994 erstmals nach Trier verschlagen hat und der nach Ausbildung und gastronomischer Bildungsreise (u. a. im Grand Hotel Schlos Bensberg bei Joachim Wissler und im Tigerpalast Frankfurt) an die Mosel zurückgekehrt ist, formuliert es so: “Wir nehmen die deutsche Küche als Basis, arbeiten aber gerne z. B. mit asiatischen Einflüssen, um ein kulturverbindendes Erlebnis zu schaffen. Wir wollen ehrlich, einfach und lecker sein”.



Wem das zu abstrakt klingt, dem kann ein “Sneak Preview” auf die Karte helfen: Ob Rosa Lammcarrée auf Rahmpolenta und Ratatouille, Kabeljau auf der Haut gebraten mit Pac Choi und Möhren-Humus oder Mascarpone-Risotto mit rote Beete, Meerrettich und Schnittlauch - da dürften sowohl Fleisch- und Fischesser als auch Vegetarier fündig werden. Die kleine, aber feine Karte wird ständig wechseln - und bei jedem Hauptgericht ist eine Vorspeisenkombination enthalten. Für jede Menge Abwechslung ist also gesorgt.



In den Räumlichkeiten der ehemaligen Weinbar Napoleon wird im Restaurant Astoria eine Tradition fortgeführt: Auch im neuen Restaurant stehen über 100 Weine zur Auswahl - und wer mit Cocktails oder einem Gin and Tonic starten möchte, kann auf den langjährigen Barkeeper Matthias Benard aus dem Walderdorffs-Bistro vertrauen.



Neben einer ständig wechselnden Speisenkarte will das Astoria noch mit einigen Specials überraschen. So ist das Restaurant für Live Cooking-Events vorbereitet - ab Mitte Februar wird es jeden Mittwochabend einen Live-Cooking-Abend geben. Am besten, man behält das aktuelle Geschehen z. B. über den Facebook-Kanal des Restaurants im Auge: Astoria bei Facebook.



Das Restaurant ist dientags bis samstags ab 18:00 Uhr geöffnet. Reservieren kann man per E-Mail (reservierung@walderdorffs.de) - auch schon für das besondere Valentinsmenü am 14. Februar 2019. Ab Ostern wird das Astoria an allen Tagen geöffnet sein, sobald die Terrassensaison startet, wird das Astoria mit 10 Tischen auf dem Domfreihof vertreten sein.



Wer Familien- oder Firmenfeste im neuen Astoria, im Walderdorffs-Bistro oder im Club Toni im Walderdorffs feiern möchte, kann seine Anfragen ebenfalls ab sofort an reservierung@walderdorffs.de stellen.