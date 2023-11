Page Content

​Trier (red). Im September 2023 feierte das Repair-Café (Foto: ​​Pia Bitzuga) ​seinen bereits 10. Geburtstag - nach den Feierlichkeiten heißt es nun also: zurück zur "Normalität". Am Samstag, den 28. Oktober 2023, öffnet das vorletzte reguläre Repair-Café im Mergener Hof (Rindertanzstraße 4) seine Türen. In der Zeit zwischen 11:00 und 15:00 ehrenamtliche Expertinnen und Experten bereit, defekte Gegenstände (fast) aller Art wieder fit zu machen.



Empfehlenswert ist es, vorher einen Termin zu vereinbaren (E-Mail an info@repaircafe-trier.de, telefonisch am Mittwoch, 25. Oktober oder Donnerstag, 26. Oktober, jeweils von 10:00 bis 14:00 Uhr (0651 99 85 31 71).

Ein spontaner Besuch der Veranstaltung ohne Reparatur-Termin (mit Wartezeit) ist aber auch möglich!