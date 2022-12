Page Content

​Der Reinigungsroboter des innovativen und globalen Start-Ups „Lionsbot“ ist rund 1,20 m groß und 140 kg schwer. Er ist mit einer Wisch- und Trockenfunktion ausgestattet und bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 3,5 km pro Stunde fort. Seine Akkulaufzeit beträgt bis zu zehn Stunden. Der Gewinner des Amsterdam Innovation Award 2020 wird nun erstmals im Klinikum Mutterhaus auf den Prüfstand gestellt. Am Standort Mitte wird er innerhalb der nächsten vier Wochen im gesamten Erdgeschoss eingesetzt.



„Wir freuen uns, in allen Bereichen des Hauses, mit innovativen Lösungen zur Entlastung unserer Mitarbeiter beizutragen und sind gespannt auf das Ergebnis“, so Dr. med. Christian Sprenger, Geschäftsführer des Klinikums Mutterhaus.





Text: Mutterhaus Trier​



„Der Reinigungsroboter soll und kann unsere fähigen und leistungsstarken Mitarbeiter nicht ersetzen. Er soll sie jedoch effizient unterstützen und körperlich entlasten. Nach erfolgreicher Einweisung des Roboters freuen wir uns, die Testphase gemeinsam zu starten. Hierfür wurden alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Der Roboter weiß, in welchem Radius er sich bewegen muss und wie man Hindernisse umfährt. Ist nicht genügend Ausweichmöglichkeit vorhanden, kommt er automatisch zum Stillstand“, so Sascha Lenzen, Geschäftsführer der Firma Lenzen.Der Roboter besitzt neben seiner Reinigungsfunktion auch eine Sprachfunktion. So ist der auf den Namen „Franzi“ getaufte Roboter mit Kopf, Augen und einer kindlichen, weiblichen Stimme ausgestattet, mit der er grüßt und Hinweise gibt. So soll der Roboter in seinem Umfeld auf Akzeptanz und Sympathie stoßen.