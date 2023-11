TV-Star Ralph Morgenstern in Hit-Musical "Sister Act"

Page Content

​​(red) Der Szene-Star, Schauspieler, Musicaldarsteller und Fernsehmoderator Ralph Morgenstern (Foto: Stephan Pick) zählt zu den schillerndsten Figuren der deutschsprachigen Medienszene. Neben bekannten TV-Programmen wie die ZDF-Sendungen "Kaffeeklatsch", "Blond am Freitag" oder dem "Fernsehgarten", steht sein Name auch für große Inszenierungen wie Ariane Mnouchkines "Mephisto und Goethes Faust" am Kölner Opern- und Schauspielhaus, wo er als festes Ensemblemitglied acht Jahre auf der Bühne stand.



Der Intendant der Theaterfestspiele Vulkaneifel, Sebastian Krolik sagt: "Wir sind sehr glücklich, Ralph als Teil unseres Ensembles zu begrüßen. Seine Erfahrung und seine einzigartige Ausstrahlung werden zweifellos dazu beitragen, 'SISTER ACT – DAS MUSICAL' zu einer ganz besonderen

Inszenierung der Theaterfestspiele Vulkaneifel zu machen."





"SISTER ACT" ist ein mitreißendes Musical, das auf dem gleichnamigen Film mit Whoopi Goldberg basiert und die Geschichte der lebensfrohen NachtclubSängerin Deloris Van Cartier erzählt, die Zeugin eines Mordes wird und im Zeugenschutzprogramm in einem Nonnenkloster landet.







"Sister Act - Das Musical" wird vom 4. bis zum 8. September 2024 im "Kabau Theaterzelt" in Darscheid aufgeführt. Tickets sind ab sofort erhältlich (s. Link unter diesem Beitrag).