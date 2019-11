Mit Hildegard auf Schnitzeljagd

Page Content

​Schnitzeljagden jeder Art sind der Dauerbrenner auf Kindergeburtstage, aber auch erwachsene Alternativen, wie Geocaching oder die amerikanische Scavenger Hunt erfreuen sich nach wie vor größter Beliebtheit. Das Grundprinzip ist dabei einfach: Einer Spur folgen, vielleicht unterwegs Aufgaben lösen, und am Ende einen (mehr oder weniger aufregenden) Schatz finden. Und was hat das allseits bekannte Prinzip der Schnitzeljagd nun mit Ralf Schmitz zu tun? Hat der bekannte deutsche Comedian sich einen neuen Wirkungskreis gesucht? Oder geht dieser Text einfach völlig am Thema vorbei?

Die Antwort ist viel einfacher: Ralf Schmitz ist unterwegs mit seinem neuen Bühnenprogramm Schmitzeljagd. Fast wie das namensgebende Vorbild, nur ohne den materiellen Schatz am Ende – dafür reich an Lachern und immer neuen Gags. Mehr als die Hälfte der Show ist nämlich reine Improvisation. Schmitz arbeitet dann nur mit dem Input des Publikums und sorgt so für viel Spontanität und wenig Wiederholungen, denn genau wie sich die Fragen oder Zurufe der Zuschauer von Show zu Show unterscheiden, so folgen auch seine Reaktionen darauf keinem Muster. Ein bisschen Gewohnheit ist dann aber doch immer dabei: Anekdoten über seine Mutter und vor allem über Schmitz' Katze dürfen natürlich nicht fehlen. Katze Hildegard hat inzwischen sogar einen eigenen Instagram-Account: @hildegard_schmitzkatze​.​​​



In Kooperation mit Popp Concerts verlost hunderttausend.de 2x2 Tickets für die Schmitzeljagd am 15. November in der Arena Trier.



​ Hier Klicken zum Gewinnspiel! ​







​Tickets gibt es außerdem in Vorverkauf für 35,15 Euro​ bei www.kartenvorverkauf-trier.de​.





Foto: Robert Recker