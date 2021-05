Page Content

​Beim jüngsten Wettbewerb um den „Kommunalpolitischen Preis der Carl-und Anneliese-Goerdeler-Stiftung für herausragende Leistungen der kommunalen Verwaltung und Kommunalpolitik“ standen vorbildliche Projekte zur Überwindung der Corona-Krise im Zentrum. Dabei wurde der Beitrag des Städtenetzes Quattropole mit dem Prädikat „Herausragend“ bewertet. Es hatte sich mit seinen Aktivitäten als Informations- und Koordinationsplattform beim dramatischen Start der Pandemie im Frühjahr 2020 beworben.



Die Oberbürgermeister der Quattropole-Städte weisen darauf hin, „dass es notwendig ist, das tägliche Leben der Bevölkerung dieses gemeinsamen Wirtschaftsraumes stärker zu berücksichtigen" und betonen die Bedeutung der grenzüberschreitenden Verflechtung. Sie unterstreichen den Vorbildcharakter und die Wirksamkeit lokaler Aktionen, so die Verlegung von Patienten oder die Spende von medizinischem Material im Frühjahr 2020. Es wurde vereinbart, die Zusammenarbeit auf der Fachebene über die Quattropole-AG „Covid 19" in Verbindung mit den regionalen Task Forces noch stärker zu intensivieren. Rund um Sonderauszeichnung durch die Leipziger Carl- und Anneliese-Goerdeler-Stiftung plant die internationale Städteplattform „Connective Cities" in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, mit den Ehrenamtsförderern von „Engagement Global" sowie dem Deutschen Städtetag eine Video-Reportage zur Vorstellung des Projekts.





Im Mittelpunkt stand das Organisieren von Schwerkranken- sowie Medikamententransporten zwischen den Städten – als Zeichen grenzüberschreitender Solidarität in einer globalen Gesundheitskrise. Die Verwaltungsspitzen von Luxemburg, Metz, Saarbrücken und Trier informieren sich seit dem Ausbruch der Pandemie gegenseitig telefonisch, über Video sowie einmal bei einer Präsenzveranstaltung über die gesundheitliche Lage und Schutzmaßnahmen vor Ort. Dieser Austausch ermöglicht ein besseres Verständnis des Umfelds, in dem die Bürgerinnen und Bürger der Städte leben, die regelmäßig in diesem Grenzgebiet unterwegs sind. Die Bürgermeisterin und die Oberbürgermeister der Quattropole-Städte trafen sich zuletzt im März zu einer Videokonferenz, um sich zu den aktuellen Herausforderungen auszutauschen. Sie hoben auch die grenzüberschreitende Solidarität dieser Städte und ihre gegenseitige Abhängigkeit hervor und vereinbarten die Fortsetzung der Zusammenarbeit.