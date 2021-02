Page Content

​Der im Frühjahr 2019 gestartete Quattropole-Musikpreis geht in die zweite Runde. Für die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung sind 25 Bewerbungen eingegangen. Das Finalkonzert mit Preisverleihung findet am Donnerstag, 1. April, als Online-Live-Stream aus den Rotondes in Luxemburg-Stadt statt. Die Hauptstadt des Großherzogtums hat derzeit die Präsidentschaft in dem Verbund inne. Für deren Bürgermeisterin Lydie Polfer ist der Musikpreis „ ein echter Pfeiler der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Bereich der Kultur und zeugt von der Vielfalt und dem kulturellen Reichtum der Städte im Quattropole-Netzwerk.“

Mittlerweile stehen die Jurymitglieder für die zweite Preisverleihung fest: Luxemburg wird vertreten durch Lydia Rilling, Chefdramaturgin an der Philharmonie, und Yves Stephany, Leiter der Radio 100,7-Musikredaktion, Metz durch den Komponisten Filipo Zapponi, sowie Géraldine Celli, Programmgestalterin des dortigen Centre Pompidou, und Saarbrücken durch den Sänger, Komponisten und Moderator Roland Kunz sowie Stefan Scheib, Mitglied des „Liquid Penguin Ensembles“, bekannt durch seine Produktionen zeitgenössischer Musik. Trier hat zwei Juroren benannt, die in der Musikszene tief verwurzelt sind: die Pianistin und Stuttgarter Hochschuldozentin Sonia Achkar, sowie Falk Grieffenhagen, Mitglied der weltweit bekannten Band „Kraftwerk“. In der zweiten Februar-Woche kamen die Jury-Mitglieder zu einer ersten Sitzung zusammen, um mit den musikalischen Koordinatoren die Auswahl der Finalisten vorzubereiten.