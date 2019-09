Quattro-Was? QuattroPop-Festival!

Page Content

​Im Rahmen der neuen Event-Reihe Kulturhafen Zurlauben​ hat sich das Musiknetzwerk Trier etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Beim ersten QuattroPop-Festival unter der Schirmherrschaft von Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, stehen Bands aus den Quattropole-Städten Trier, Metz, Saarbrücken und Luxemburg auf der Bühne am Zurlaubener Ufer. Und das bei freiem Eintritt und ohne Absperrungen! Im Vordergrund steht allein die Musik – stilistisch vielseitig und ohne klassische Cover-Bands (auch wenn denen natürlich niemand ihre Daseinsberechtigung absprechen möchte). Außerdem bietet das QuattroPop-Festival ein​e wichtige Plattform für Austausch und Vernetzung zwischen Musikern aus dem Städtenetz QuattroPole​.



Das QuattroPop-Festival beginnt am Freitagabend mit einem Programm für Blues-Fans: Dann stehen die Trierer Bands Gravedigger Jones, Big Fart und Two and a Half Strings auf der Bühne. Von 19:00 Uhr bis 19:400 Uhr spielen Gravedigger Jones (Facebook-Seite) die harten Riffs, den pulsierenden Bass, kraftvollen Gesang und das treibende Schlagwerk, mit denen sie sich seit 2012 einen Namen gemacht haben. Nach dem Südstaaten-Blues der Totengräber geht es ab 20:00 Uhr mit Rock-Blues und Boogie von Big Fart (Facebook-Seite) weiter. Sowohl elektrisch als auch akustisch gibt es eine Mischung aus eigenen Songs und Cover-Versionen, im eigenen Stil interpretiert. Den Abschluss des Freitagabends bestreiten Two and a Half Strings (Facebook-Seite) ab 21:00 Uhr. Die vier jungen Trierer Musiker haben sich Blues-Rock à la John Mayer, Eric Clapton und Stevie Ray Vaughn auf die Fahnen geschrieben.



Der Samstag steht dann​ mit sieben Bands aus Trier, Luxemburg, Saarbrücken und Metz gänzlich im Zeichen der QuattroPole. Den Start macht Stereo Horizon aus Trier um 15:00 Uhr. Deren vielseitiger, grooviger Alternative-Rock ist vor allem für Fans von Tool, Soundgarden oder A Perfect Circle interessant. Um 16:00 Uhr geht es mit Trierern weiter, allerdings kommt der Sound aus einer anderen musikalischen Ecke. Büchse (Facebook-Seite) bietet ihren Zuhörern Punk-Rap zwischen Wut und Verzweiflung, zwischen Sarkasmus und Ehrlichkeit, zwischen Dosenbier und Pizzaresten. Ab 17:00 Uhr beweisen Sweat Like Chianti, ebenfalls aus Trier, dass die Mosel auch Italo-Pop kann. Das Duo orientiert sich dabei am Klang der späten 70er und frühen 80er und arbeitet gerade am ersten Album. Um 18:00 Uhr bewegt sich das Programm erstmals aus Trier heraus und macht einen Zwischenstopp in Saarbrücken. Dort hat sich Drehmoment (Facebook-Seite) dem Hip-Hop mit philosophischem Tiefgang verschrieben. Zurück in der Trierer Musikszene geben sich um 19:00 Uhr Graustufe West (Facebook-Seite) die Ehre. Die Band, die vormals als The Prejudged Youth bekannt war, macht düsteren 80er-Synthie-Pop und schlägt mit Synthesizern, Gitarren und einer Mischung aus elektronischem und natürlichem Schlagzeug eine Brücke von der Retrospektive in die Moderne. Mit einem Blick nach Frankreich geht es mit der Metzer Band Hoboken Divison (Facebook-Seite) um 20:00 Uhr weiter im Programm. Deren Indie-Krautrock-Blues erinnert an Vorbildern wie Jack White, Neu! und The Jon Spencer Blues Explosion, bleibt dort aber nicht hängen, sondern schafft einen eigenen, rohen, hypnotischen Sound. Um 21:00 Uhr beschließt dann der unbestrittene Headliner Seed to Tree den Samstagabend und das QuattroPop-Festival. Die Luxemburger Band, die im Herbst auch auf Deutschland-Tour geht, spielt leidenschaftlichen und melancholischen Indie-Folk-Rock. Für Fans von Mumford and Sons, Damien Rice und Of Monsters And Men ein absolutes Muss!





Die Event-Reihe Kulturhafen Zurlauben wird gesponsert von Bitburger, SWT, QuattroPole und Pro Musik. Partner des QuattroPop-Festivals sind iPop – Initiative Pop, SRV – Saarländischer Rockmusikerverband und Musik Kröger Trier​.



Das Musiknetzwerk Trier unterhält ein Haus mit Proberäumen, in dem zurzeit sieben Bands proben, unterstützt die DIY-Initiative iPOP, die popkulturelle Vermarktungsstrategien und Förderungsstrukturen in der Region Trier, Saarbrücken, Luxemburg, Metz etablieren will, und vermittelt und veranstaltet Konzerte oder hilft Musiker*innen bei deren Organisation. Außerdem versucht das Musiknetzwerk auf lokalpolitischer Ebene mehr Aufmerksamkeit für die Trierer Rock- und Popszene zu generieren.

Foto: Seed to Tree​