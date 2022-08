QuattroPole-Musikfestival steigt am 1. Septemberwochenende in Zurlauben

Page Content

Trier (red). Vier Städte, zwölf Bands, eine Bühne – bereits zum vierten Mal legt das grenzüberschreitende Musikfestival am ersten Septemberwochenende am Trierer Kulturhafen Zurlauben an. In diesem Jahr allerdings unter einem neuen Namen: QuattroPole Sessions feat. QuattroPop. Das Konzept ist gleichgeblieben. Jeweils drei Bands aus den QuattroPole-Städten Trier, Saarbrücken, Metz und Luxemburg haben einem 40-minütigen Slot. Eigene Songs, eigener Stil und Genrevielfalt stehen im Vordergrund.

Veranstaltet wird das zweitägige Event von der Stadt Trier in Kooperation mit dem Musiknetzwerk Trier e. V. Gefördert wird das Pop-Festival mit Mitteln des Städtenetz QuattroPole – Luxembourg, Metz, Saarbrücken, Trier. Es findet im Rahmen des Kulturhafen Zurlauben am 2. und 3. September statt. Los geht es an jedem Tag schon ab 16:00 Uhr.

Tages- und Abendkasse (kein Vorverkauf): 7 Euro pro Veranstaltungstag, mit Solidarkarte ermäßigt 4 Euro. Besitzer:innen des DiMiDo-Kultursemestertickets haben an allen Veranstaltungstagen freien Eintritt.

Das Line-up 2022 - Freitag, 2. September





16:00 – 16:40 SENOR KAROSHI (Trier) – Punk + Disko

Punkrock mit Samplepad und Analogsynthesizer – passt das zusammen? Unbedingt! SENOR KAROSHI aus Trier bieten intelligente, witzige Texte, eingebettet in ein wüstes Disko-Punkgeballer. „So’nen Sound muss man live bierspritzend und mit den Fäusten in der in der Luft abfeiern“, schreibt die Musikjournaille. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.







17:00 – 17:40 KONSUMENT (SB) – Jazz + Hip-Hop

KONSUMENT ist live gespielter Hip-Hop (Rhodes, Drums, Bass) von studierten Jazzmusikern ohne Genregrenzen aus Saarbrücken. Durchdachter Rap, der mit Punkattitude Druck aufbaut und jeden mit subtilen, zahnenden Beats wieder abholt. Ein Bandsound, bei dem klar wird, wie stark Jazz und Punk die Musiker gleichermaßen beeinflusst haben.





18:00 – 18:40 OSTED (Metz) – Indie-Rock + Post-Punk

OSTED aus Metz verwischen die Grenzen zwischen Indie-Rock und Post-Punkt: dunkler Gesang, atmosphärische Gitarren, und ein eingängiger Bass. Ihr letztes Album haben sie übrigens in London in den Alchemy Studios mit Kenny Jones aufgenommen, der unter anderem für OASIS, THE SMITHS und BJÖRK hinterm Mischpult saß.







19:00 – 19:40 YAGOW (SB) – Space-Rock + Stoner-Rock



YAGOW ist ein psychedelisches Space-Rock-Trio aus Saarbrücken. Laute Gitarren, Drones und geisterhafte Vocals bauen Klanglandschaften auf, die an die Avantgarde der siebziger Jahre und die Shoegazing-Sounds der vergangenen Jahrzehnte erinnern. Doch anstatt in der Vergangenheit zu schwelgen, fühlen sie sich in der neo-psychedelischen Bewegung zu Hause.







20:00 – 20:40 2PANHEADS (Metz) – Rave-Punk + Underground-Rock (Foto)

2PANHEADS aus Metz ist ein Duo, das von Paranoid London, Fujiya &i Miyagi, TC-Matic, Warmdusher oder Radio 4 inspiriert wurde, und produziert ein Disco-Rock-Universum, das Acid House und Post-Punk vereint. Sie teilen eine radikal tanzbare, manchmal zynische und dissonante Energie, die Rave-Party mit Rock’n’Roll verbindet.





21:00 – 21:40 CYCLORAMA (Lux) – Shoegaze + Krautrock-Intrumental

CYCLORAMA aus Luxemburg wurde 2007 von Sebastien Laas gegründet und 2009 mit Pit Reyland ergänzt. Die Einflüsse kommen hauptsächlich aus dem klassischen Shoegazing der 90er und dem Kraut- und Psychedelic-Rock der 60er Jahre. Die beiden Jungs bleiben dabei immer tanzbar und bieten eine exzellente Liveshow.





Das Line-up 2022 - Samstag, 3. September





16:00 – 16:40 THE COOKIE JAR COMPLOT (Lux)

THE COOKIE JAR COMPLOT ist eine instrumentale Post-Mathrock-Band aus Luxemburg. Sie ist seit 2020 aktiv und hat 2021 ihre erste EP Caviar Capital veröffentlicht. Ihre Musik ist geprägt von tanzbaren, dynamischen Rhythmen, Post-Rock-Soundscapes und verwobenen Gitarrenmelodien.







17:00 – 17:40 TIER (Trier) – Stoner-Rock + 70s-Rock



Die Band TIER aus Trier hat sich 2019 aus Mitgliedern der Band Hekaton und Obsidian Flows gegründet und besteht seitdem aus dem Drummer Jonas dem Bassisten Fabian und dem Gitarristen Jan. Der Sound des Trios setzt sich aus Stoner Rock, 70s Rock und Funk zusammen, ohne allerdings altbacken zu klingen.







18:00 – 18:40 LE FUNK (Trier) – Conscious-Rap + Battle-Rap



LeFunk ist nun schon seit einigen Jahren im Trierer Untergrund aktiv und fand nach ersten Sample-Flips und Punchlines aus der Provinz bei Porta Supporta eine neue musikalische Heimat. Irgendwo zwischen Conscious- und Battle-Rap arbeitet er sich zumeist an den Widersprüchen des Seins ab. Der Sound des 29-Jährigen ist traditionsbewusst, aber immer offen für Grenzüberschreitungen.







19:00 – 19:40 SEDLMEIR (SB) – One-Man-Rock’n’Roll + Retro-Werkschau



Die 1-Mensch-Maschine Sedlmeir aus Saarbrücken feiert dieses Jahr ihr zwanzigstes Bühnenjubiläum. Kalte Melancholie und schwarzer Humor sind Trumpf in Sedlmeir’s Rock’n’Roll- Eskapaden. Die Elektronik klingt nach Retro-Werkschau, die Texte nach Gegenwart und Futur II. Er will bis in die Herzen der Menschen fahren. Sein Motorrad ist der Rock’n’Roll.







20:00 – 20:40 K-TURIX (Metz) – Rap + Electro



K-TURIX aus Metz hebt sich ab mit einem Rap-Universum, das alte und neue Schule verbindet. Underground-Flow trifft auf Eleganz. Das Ganze klingt melancholisch und festlich zugleich. Er bringt eine Lawine an Flows und Gimmicks in seine Songs und mit Energie auf die Bühne, um sich und seine Musik vollends zu entfalten.







21:00 – 21:40 MAZ (Lux) – Rap + Trap Beat