Front Of House zeigt Spiele der Europameisterschaft Live

​So zeigt das Front Of House in der Arena Trier alle deutschen Spiele und ausgewählte Highlights zu den Öffnungszeiten auf drei Großleinwänden und sieben TV-Screens. Und das in sicherer Atmosphäre und mit funktionierendem Hygiene-Konzept. Auch draußen werden TV-Screens aufgestellt, um eine Möglichkeit zu schaffen die Europameisterschaft bei schönem Wetter zu genießen und ein bisschen Public Viewing Flair in kleinem Rahmen herzustellen.



Pandemiebedingt gelten für die Gastronomie derzeit noch spezielle Regeln. Abstände, Hygiene-Regeln und Maskenschutz sind also immer noch wichtige Begleiter der aktuellen Situation. Während im Außenbereich kein aktuelles negatives Testergebnis mehr notwendig ist, müssen Fußballfans, die die Spiele lieber drinnen anschauen wollen, eines vorlegen, das nicht älter als 24 Stunden her ist. Ein Schnelltest zum Nachweis kann zum Beispiel in der Trierer Europahalle von montags bis samstags von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr durchgeführt werden.​



Die für die Spiele relevanten Öffnungszeiten des Front Of House sind montags bis freitags ab 17:30 Uhr. Auch samstags wird das FOH für die deutschen Spiele sowie ausgewählte Highlight-Partien öffnen. Alle aktuellen Informationen zu Übertragungen sind immer a​m jeweiligen EM-Tag auf der Facebook-Seite der Arena Trier (www.facebook.de/trierarena) zu finden.