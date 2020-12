Page Content

​"Mit Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen freuen wir uns sehr, dass die Landesregierung den Trierer Telefonengel weiterhin unterstützt“, sagt Andreas Schleimer, Leiter der Ehrenamtsagentur Trier. Ältere Menschen mieden soziale Kontakte, um sich zu schützen. „Deshalb ist der Trierer Telefonengel ein Beispiel, um Alleinstehenden über das Telefon Teilhabe zu ermöglichen und sie damit nicht aus den Augen zu verlieren“ berichtet Schleimer.

Der Trierer Telefonengel ist ein kostenloses Telefonangebot, bei dem alleinlebende Menschen regelmäßig telefonieren, um Gesellschaft, Sicherheit und Lebensfreude zu erhalten. Ziel ist es, dass Telefongespräche auf Augenhöhe entstehen. Dazu werden anhand der Interessen der Teilnehmenden sogenannte Telefontandems gebildet. Die Teilnehmenden entscheiden selbst wie oft und wie lange sie miteinander telefonieren.

Aktuell sind bei der Ehrenamtsagentur 46 Teilnehmende in Telefontandems vermittelt. „Auch nach der Vermittlung stehen wir in engem Kontakt mit allen „Telefonengeln“. So sichern wir eine hohe Zufriedenheit und Sicherheit und justieren nach, wenn Sympathie oder Interessenslagen in einem Tandem nicht passen“, berichtet Schleimer.

Im weiteren Verlauf sollen neben der stetigen Beratung und Vermittlung von Interessierten auch Institutionen in den Stadtteilen stärker eingebunden werden, um noch mehr alleinstehende Menschen zu erreichen.

Wer selbst Telefonengel werden möchte, kann sich nach der Weihnachtspause ab dem 4. Januar bei der Ehrenamtsagentur melden: 0651-9120702 oder telefonengel@ehrenamtsagentur-trier.de.

Dank der Zuwendung des Landes Rheinland-Pfalz zur Unterstützung des Aufbaus von Hilfsangeboten und Infrastrukturen für ältere Hilfesuchende und Risikogruppen im Zuge der Bekämpfung der Covid 19-Pandemie hat die Ehrenamtsagentur Trier in Zusammenarbeit mit der Stadt Trier den „Trierer Telefonengel“ im August 2020 ins Leben gerufen.​