Page Content

​Kopfschmerzen werden oft als Bagatelle eingeordnet, führen aber häufig zu Schulausfall und schränken das Alltagsleben stark ein. Um diese Problematik besser in den Griff zu bekommen, findet in der Schmerztagesklinik im Klinikum Mutterhaus Nord jeweils in der ersten rheinland-pfälzischen Sommerferien- und Herbstferienwoche ein Programm gegen den Kopfschmerz für Jugendliche statt. Vom 24.07.23 bis 28.07.23 sowie vom 16.10.23 bis 20.10.23, jeweils von 10:00 bis 14:00 Uhr, bietet das Therapeutenteam eine multimodale Kopfschmerzbehandlung in Kleingruppen speziell für Jugendliche an.



Für den anstehenden Kurs zu den zwei Terminen dieses Jahres sind noch Plätze frei. Alle Informationen zum Programm und zur Anmeldung gibt es unter 0651 683-1500.





Text: Mutterhaus Trier​



Ziel ist es, alternativ zum rein medikamentösen Therapieansatz, verhaltens- und bewegungstherapeutischen Strategien zur Kopfschmerzkontrolle zu erlernen, um die Anzahl der Kopfschmerztage und die Schmerzintensität sowie die Notwendigkeit zur Einnahme vom Schmerzmitteln zu reduzieren. Dabei setzen die erfahrenen Schmerztherapeuten in erster Linie nichtmedikamentöse Verfahren wie Entspannungstechniken und Ausdauersport, erlebnispädagogische Elemente aber auch Verhaltensänderungen zur Stressreduktion und Schlafhygiene ein.