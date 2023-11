"Professor Schwurbelstein" rechnet ab

Page Content

​Trier (red). Verschwörungsfantasien sind spätestens seit der Erfindung der YouTube-Universität ein fester Bestandteil des Internets und mittlerweile besonders aus den sozialen Netzwerken nicht mehr wegzudenken.



Anhänger diverser Verschwörungsmythen rotten sich in zahlreichen Online-Communities zusammen, um sich gegenseitig in ihrer Anschauungsweise zu bestätigen. Dabei reicht die Auswahl von dubiosen unwissenschaftlichen Märchengebilden, krassen politischen Aussagen an der Grenze der Strafbarkeit, über skurrile pseudowissenschaftliche "Enthüllungen" bis hin zu schrägen esoterischen Weltanschauungen.



Mit Witz und Scharfsinn erzählt der Autor von Verschwörungstheorien, die alles andere als harmlos zu bewerten sind und von Hirngespinsten, die weitreichende Konsequenzen haben können.



Paul-Eduard Rück arbeitet als Buchhändler in der altehrwürdigen, von reptiloiden Ov​erlords gegründeten Stadt Trier.

Die absurden Verschwörungsmythen, die während der Corona-Pandemie gesellschaftlich eskalierten, veranlassten ihn dazu, den Instagram-Account @professor_schwurbelstein​ ins Leben zu rufen, um die Parallelwelt der Aluhüte einem großen Publikum zugänglich zu machen. Er zeigt, dass der Fantasie dabei keine Grenzen gesetzt sind. Witzig und erschreckend zugleich.

Mittwoch, 8. November 2023 - 20:00 Uhr



Buchhandlung Thalia Mayersche Trier, Kornmarkt 3, 54290 Trier

Eintritt: 7 Euro. Tickets: thalia.reservix.de​ oder in der Buchhandlung