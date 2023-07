Premium Partner bleibt an Bord

Page Content

​Neben dem beliebten Gewinnspiel an den Heimspieltagen in der SWT-Arena, der Eckfahne zwischen den Blöcken A und Q, den Spielerpräsentationen auf den digitalen Kanälen der Gladiators, gehört auch die Logopräsenz auf den Aufwärmshirts zum Leistungspaket.





Seit vielen Jahren gehört Lotto Rheinland-Pfalz zu den wichtigsten Partnern des Trierer Profibasketballs. Als Partner des Sports unterstützt das Unternehmen mit Sitz in Koblenz unzählige Breitensport-Projekte, aber auch die Profivereine des Bundeslandes. So verlängern Lotto Rheinland-Pfalz und die RÖMERSTROM Gladiators Trier ihre langjährige und erfolgreiche Partnerschaft um eine weitere Saison. Die bekannten und beliebten gemeinsamen Aktionen, wie das Freiwurf-Spiel in der ersten Viertelpause oder die 6 aus 49 Sportbeutel, bleiben somit auch in der neuen Saison erhalten und geben den Fans in der Arena weiterhin die Chance exklusive Preise zu gewinnen.„Lotto Rheinland-Pfalz engagiert sich auf vielfältige Art und Weise um den Breiten- und Profisport in unserem Bundesland zu unterstützen. So ist über die vergangenen Jahre eine enge und vertraute Partnerschaft entstanden. Daher freuen wir uns sehr, diese Partnerschaft erfolgreich fortzuführen. Mit großer Euphorie und Vorfreude blicken wir der kommenden Saison entgegen und sind glücklich und auch stolz, dass Lotto Rheinland-Pfalz weiter treu an unserer Seite ist. Auch unsere Fans profitieren weiterhin von den gemeinsamen Aktionen am Spieltag, was unsere Heimspiele nochmal aufwertet“, sagt Geschäftsführer Achim Schmitz zur Verlängerung der Partnerschaft mit Lotto Rheinland-Pfalz.