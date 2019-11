Page Content

​Eine Show von Powerwolf ist in jeder Hinsicht überwältigend: Sowohl auf akustischer als auch auf visueller Ebene. Vom Backdrop, das im Laufe des Abends dreimal wechselte, wurden die Zuschauer gleich zu Beginn von dem bedrohlichen Wolf des Sacrament of Sin​ Album-Covers quasi angesprungen; sein zerrissener Umhang mit Kapuze erinnert dabei stark an den Sensenmann, an eine Personifikation des Todes. Dazu kommt das obligatorische Make-Up der Musiker und natürlich der klassische treibende Power-Metal Sound der Wölfe. Darüber hinaus spielten thematisch perfekt abgestimmte Requisiten eine tragende Rolle bei der Bühnenshow: Der Song Fire & Forgive​ wurde von gigantischen Flammenwerfern begleitet und während Incense & Iron ​wurden die ersten Reihen ausgiebig beweihräuchert - im wahrsten Sinne des Wortes. Die "Heilige Messe des Heavy Metal", wie Frontmann ​​Attila Dorn den Abend wiederholt bezeichnete, war dabei sowohl dem francophonen, wie auch dem deutschsprachigen Publikum zugänglich. Die Saarbrücker Band stammt schließlich aus dem Deutsch-Französischen Grenzgebiet und so wurde jede Zwischen-Ansprache zweisprachig gehalten.​



Den Auftakt des Abends gab jedoch ​​Gloryhammer: eine etwas jüngere Power-Metal Band aus der Schweiz und dem Vereinigten Königreich. Gegründet 2010​​​ können die fünf Musiker bereits auf drei Studioalben zurückblicken, mit der aktuellsten Veröffentlichung Legends from Beyond the Galactic Terrorvortex aus diesem Jahr. Ganz besonders in Erinnerung blieb von ihrem Auftritt die Performance des Songs Gloryhammer, während dem auf der Bühne mit einem Goblin um ebendiesen Hammer gekämpft wurde. Ein würdiger Auftakt für einen schweißtreibenden Metal-Abend.





​Organisiert von den Atelier​.​



Fotos: Jenna Theis​