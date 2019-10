Metal als Religion

Page Content

​​"Es ist ja nicht so als hätte uns jemand aufgetragen: "So, ihr singt jetzt über Werwölfe und Kirche." Das erklärte Gittarist Matthew Greywolf im Interview mit laut.de, auf die Frage, ob er sich in seiner Rolle nicht eingeengt fühle. "Das Ganze ist organisch aus dem entstanden, was uns interessiert und was wir einbringen. Nirgends steht geschrieben, dass das immer die gleichen Themen sein müssen."

Dass die Band sich auch noch 15 Jahren noch weiterentwickeln kann und will beweisen Powerwolf dann auch prompt mit ihrem neuen Album The Sacrament of Sin​. Wie schon der Albumtitel verrät, spielt auch die siebte Platte wie gewohnt mit einer spirituellen Thematik. Viele der Texte beschäftigen sich mit dem "Konzept von Sünde und Vergebung – nicht nur im religiösen Kontext, sondern auch im größeren spirituellen und philosophischen Sinne," so Matthew (laut.de).

Stilistisch zeigen die Wölfe aber, dass sie keine Angst davor haben, Neuland zu betreten. Schon die erste Single-Auskopplung Demons Are A Girl's Best Friend ​mutet eher Powerwolf-untypisch an, ist laut Matthew "ein extrem gradliniger, fast poppiger Song" (metal.de). Der Song Where The Wild Wolves Have Gone​ bricht dann vollends mit der Tradition: Zum ersten Mal haben die Musiker aus dem Saarland eine Ballade aufgenommen. Die Idee einer Ballade geisterte wohl schon seit Jahren in den Köpfen der Bandmitglieder umher, man habe sich bisher aber nie dazu bereit gefühlt. Diese neuen Elemente fügen sich nichtsdestotrotz nahtlos in den bekannten Powerwolf-Sound ein. Bei diesem Album kommen alle Fans - und die, die es noch werden wollen - voll auf ihre Kosten.



Live inszenieren Powerwolf ihre ohnehin opulente, mit Orgel- und Chorklängen angereicherte Musik durch eine passende Bühnenshow. Am Samstag, 8. November 2019, stellen die Wölfe ihr Können in den Rockhal in Luxemburg unter Beweis. Tickets gibt es im Vorverkauf für 36,00 Euro zzgl. Gebühren unter www.atelier.lu​.