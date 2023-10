PLAY! - Interactive Gaming Convention 2023

Page Content

​Trier (red). Gaming-Herzen schlagen wieder höher - oder werden neu entfacht - wenn sich die Tore zur PLAY! Con zum zweiten Mal nach der Premiere im vergangenen Jahr öffnen.

Vor Ort befinden sich zahlreiche Gaming-Stationen von Retro bis modern und selbst geschaffene Spiele der Region können angetestet werden. Spannende Matches werden auf der Bühne ausgetragen und erzählen damit vom sportlichen Charakter der Messe.







Im Ausstellungsbereich gibt es Kunst und Kultur in Verbindung mit Gaming zu entdecken. Dieser Ansatz kam in der letzten Ausgabe der PLAY! Con gut bei den Besuchern an.





In der Artists Area, in der sich über 20 Ausstellende angemeldet haben, können auch dieses Jahr wieder Kunstwerke bestaunt werden. Als besonderer musikalischer Gast wird Rahel alias “SoulHikers” an beiden Tagen live eigene Interpretationen von bekannten Videospiel-Songs

zum Besten geben.





Neu dieses Mal dabei: Content Creators aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Mit ihnen werden Meet & Greets sowie kleine Talk-Runden und Spiele auf der Hauptbühne stattfinden.





Besonders beliebt: Virtual Reality, Sim-Racing und Cosplay Showcase. Bei diesen Programmpunkten standen die Gäste vor der Bühne Schlange: In einem Beat Saber Turnier ging es darum, in der virtuellen Welt bunte Blöcke im Rhythmus zu zerschlagen und Punkte zu sammeln. In diesem Jahr kann Virtual Reality im Ausstellungsbereich getestet werden.





Das große Highlight blieb allerdings der Cosplay Showcase: 20 Personen, alle mit maßgeschneiderten Kostümen ihrer Lieblingsfiguren aus Gaming, Anime und Fantasy, haben jeweils eine Minute Zeit, eine kleine Performance zu präsentieren.





Die Gäste haben zudem die Möglichkeit, sich für verschiedene Challenges oder Turniere anzumelden und eventuell auf der großen Bühne in den Final-Runden mitzuspielen. Mit dabei: Trackmania, Super Smash Bros., Sim-Racing und Rocket League.





Zudem erscheint einen Tag vor der PLAY! ein heiß ersehntes Spiel für die Nintendo Switch, das auf der Convention angespielt werden kann: Super Mario Bros. Wonder.





​​​​Wie man Spiele in Rekordzeit durchspielt, zeigt der Speedrun-Showcase des Users “Lockuman”. Zusammen mit anderen Runner zeigt er Spiele wie “Super Mario 64” oder “Celeste”, die man mit Training und den richtigen Kniffen schnell meistern kann. Neben dem Showcase auf der Hauptbühne, finden weitere Runs auf der Community-Bühne sowie Speedrun-Booth in der Community Area statt.





Außerdem gibt es eine große Aftershow-Party für das Publikum. Nerds@Rave legt ab 21:00 Uhr auf der Hauptbühne auf. Ab 20:00 Uhr eröffnet DJ Scarrrs aus Trier den Abend. Gäste mit PLAY!-Ticket erhalten kostenlosen Eintritt, für Spätentschlossene gibt es an der Abendkasse für 5 EUR Zutritt zur Party.







Foto: Oliver Jax.