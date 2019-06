Pferdefestival statt Pferdefest

Page Content

​Zum bereits dreizehnten Mal findet vom 9. bis zum 11. August das inzwischen überregional bekannte Pferdefest statt. Nach dem Auftakt als Festival im letzten Jahr, auf einer Halbinsel in Bernkastel-Kues, wird das Pferdefest auch dieses Jahr wieder ein ganzes Wochenende stattfinden. Hierfür zieht es die Veranstaltung zu einer neuen Location in Piesport. Eine Waldlichtung mit Panoramablick über das Moseltal bietet Raum für Musik, Kunst und Vielfalt. Statt der Güterhalle finden die Veranstaltungen im Zirkuszelt statt.​ Der Blick von der neuen Location auf das Moseltal erinnert an die Aussicht, die schon den Standort​ in Bernkastel-Kues auszeichnete. Außerdem gibt es ausreichend Platz zum Zelten oder zum Übernachten im Camper.



Da das Pferdefest für die ein oder andere Überraschung bekannt ist, hat sich der Veranstalter auch dieses Jahr wieder etwas ausgedacht. Am Samstag soll es eine große Parade voller noch geheimer Highlights geben, bei der man entweder aktiv mitmachen oder auch einfach zuschauen kann. Für das kulinarische Wohl sorgen mehrere Essensstände und regionale Winzer werden die Festivalgäste wie gewohnt mit dem geliebten Moselwein versorgen. Mit dabei sind auch wieder „Schere, Stein, Paarbier“, „Looping Louie“ und weitere Stände, die sich bereits letztes Jahr großer Beliebtheit erfreuten.











Ticketpreise:



​Normalticket - ohne Shuttle: ​​​45,00 Euro



Normalticket - mit Shuttle: 50,00 Euro



Tagesticket Freitag - mit Shuttle: 30,00 Euro



Tagesticket Samstag - mit Shuttle: 35,00 Euro



Tagestickets gibt es nur im Café Spatz in Kues, im Fachhandel Ehses​ in Kues und in der Bäckerei Fleury in Brauneberg. ​

Der Zugang zum Zeltplatz ist im Ticketpreis enthalten. Es verkehren Shuttlebusse zwischen Festivalgelände, Eifel, Mosel und dem Hauptbahnhof Wittlich, um die Anreise zum Gelände so einfach wie möglich zu gestalten. Die Shuttlebusse ab Hauptbahnhof Wittlich bringen die Besucher am Freitag zum Pferdefest und am Sonntag zurück. Entlang der Mosel fahren die Shuttlebusse täglich hin und nachts zurück. Bei den Tickets "mit Shuttle" sind zwei Fahrten inklusive.













Der „Verein für Kunst, Kultur und Inklusion“ wurde 2006 gegründet, um die Interessen Jugendlicher in der Region Bernkastel-Kues besser und gezielter unterstützen zu können. Bereits ein Jahr später, am 19.05.2007, fand das erste Pferdefest statt, das schnell zum Aushängeschild des Vereins wurde. Neben dem Pferdefest wurde mit dem „Off-Space-Projekt“ wiederholt eine Kunst-Ausstellung in Bernkastel-Kues durchgeführt. Außerdem ist es dem Verein gelungen, den Grammy-Gewinner Dr. David Evans zu zwei Live-Konzerten nach Bernkastel-Kues zu bringen. In diesem Jahr hat sich mit der Klostermühle Siebenborn in Maring-Noviand eine neue Location gefunden, die dem Verein weitere Kulturveranstaltungen ermöglicht.

Fotos: Marc Föhr