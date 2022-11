Page Content

​26.11./03.12./10.12./17.12. von 10:00 bis 20:00 Uhr



Die entspannte und bequeme Anfahrt in das vorweihnachtliche Trier sorgt dafür, dass der Tag in der Moselmetropole noch anziehender und attraktiver wird! Die Shuttle-Busse der SWT bringen die Gäste und Besucher an allen Samstagen im Advent ab 10:00 Uhr im 12-Minuten Takt von dem P+R-Parkplatz Messepark in den Moselauen regelmäßig, schnell und verlässlich in die Trierer Innenstadt. Die letzte Rückfahrt zu den Ausgangsparkplätzen startet um 20:00 Uhr ab der Konstantin-Basilika.​







Text: City Initiative Trier ​





Die City-Initiative Trier e.V. (CIT) bietet bis zum Weihnachtsfest vier kostenlose Park+Ride-Angebote zur besseren und unkomplizierten Erreichbarkeit der Innenstadt an. Die bewährte Zusammenarbeit der CIT mit den Stadtwerken Trier trägt damit erheblich zur Steigerung der Service- und Aufenthalts-Qualität in der familienfreundlichen Einkaufs-, Kultur- und Erlebnisstadt bei.