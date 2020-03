Zu Ostern der Krise trotzen

Page Content

​Die Welt steht gerade Kopf, aber nicht alles ist abgesagt: In knapp zwei Wochen kommt der Osterhase. Virus hin, Virus her. Davon lässt der sich nicht unterkriegen. Und auch Jesus hätte sich von SARS-CoV-2 sicher nicht mehr von der Auferstehung abhalten lassen. Daran darf man sich durchaus ein Beispiel nehmen.​



Auch wenn vielen der Kopf im Moment wohl nicht nach Ostereier bemalen, Deko basteln oder Menü vorbereiten steht, die Ablenkung täte uns allen sicher mehr als gut. Einmal kurz innehalten, tief durchatmen. Auch diese Krise wird vorübergehen. Auf der ganzen Welt, in Deutschland und auch bei uns in Trier erleben wir gerade eine Welle der Solidarität, wie wir sie schon lange nicht mehr gesehen haben. Neben allen schlechten Nachrichten, dürfen wir auch das nicht vergessen.

Und weil trotzdem nicht jeder Kraft und Muße für eine ausgedehnte Oster-Bastel-Session hat, möchten wir an dieser Stelle eine Trierer Künstlerin und ihre Osterprodukte vorstellen: Teresa Habild stammt zwar aus Bayern, vor einigen Jahren hat es sie aber der Liebe wegen an die Mosel verschlagen und seither bereichert sie die Trierer Kulturszene mit ihren Cartoons, Illustrationen und einer ganzen Reihe weiterer liebevoller Produkte mit Lokalbezug. Was all diesen unterschiedlichen Teilen gemeinsam ist, ist eine Prise Humor oder ein tagesaktueller Bezug: von politischen Karikaturen bis zu Quarantäne-Saatbomben-Eiern. Und bei alle dem sollen die Produkte natürlich auch einfach Spaß machen.

Wie man von politischen Cartoons zu Saatbomben-Eiern kommt? Erst letztes Jahr begann Teresa Habild ihr Repertoire peu à peu auszuweiten, erzählt sie hunderttausend.de​. „Zum einen, weil ich finde, dass der Trierer Geschenke- und Souvenirbereich durchaus noch nicht kreativ ausgeschöpft ist. Und ich dieser schönen Stadt mit ihrer reichen Historie auch etwas Persönliches zurückgeben möchte. Zum anderen, um ein weiteres Standbein neben dem ‚Hauptberuf' Zeichnen zu haben. Das ist, gerade in Krisenzeiten, als Freiberufler:in und Künsterler:in immens wichtig.“ Im Prinzip erstellt und verkauft sie innovative Produkte, die sie auch selbst kaufen oder verschenken würde, und die gleichzeitig möglichst grün und nachhaltig sind: Angefangen bei Pflanzen-Anzucht-Sets, über Kräuter- und Tee-Mischungen bis hin zu einer Insektenherberge in Form der Porta Nigra. „Die Produkte sind allesamt von mir selbst (oder wie beim Insektenhotel in Kooperation mit der Lebenshilfe) in Trier gefertigt, zusammengestellt und verpackt. Das ist alles Handarbeit. Bei den Produktionsketten achte ich, soweit möglich, auf faire, umweltfreundliche und nachhaltige Herstellung. Das Buchenholz im Insektenhotel kommt zum Beispiel aus einem Sägewerk aus der Eifel, das wiederum nur nachhaltiges Holz aus der Region verarbeitet.“

Eigentlich hätte Teresa Habild ihre Osterprodukte auf dem Ostermarkt ausgestellt, der am vergangenen Wochenende hätte stattfinden sollen. Beim letzten Sterntaler-Markt hatte sie Marktluft geschnuppert und sich nun auf ebenso viele nette Gespräche gefreut. Aufgrund der Absage bietet sie nun einen Teil der Produkte im Unverpackt-Laden in der Simeonstraße an. Neben den von ihr entworfenen Postkarten, gibt es dort jetzt auch ihre Anzucht-Sets, Saatbomben, das Insektenhotel und Oster-Bastelbögen für zuhause. Alle Produkte und Lebensmittel – zum Beispiel ein Trierer Ostertee oder eine Trierer Kräutermischung – sind darüber hinaus in Teresa Habilds Online-Shop​ erhältlich. Dort gibt es außerdem natürlich auch allerlei bunte Bilder und die neuesten Corona-Irrwitze im Habild-Stil zu sehen.





​Alle Fotos und Cartoons von Teresa Habild.