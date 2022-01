OPENING 2022 findet ab dem 10. Februar statt

Page Content

​Trier (red). Seit über 20 Jahren bringt das OPENING Festival internationale Klangkunst aus der ganzen Welt nach Trier. Unter Federführung der Stadt Trier und organisiert von der TUFA Trier werden jedes Jahr im Februar an einem langen Festivalwochenende verschiedene Locations mit Konzerten bespielt, die Musikliebhaber:innen ganz auf ihre Kosten kommen lassen.

Während das Festival 2021 in veränderter Form aufgrund der Pandemie im Sommer über die Bühne ging, wird das OPENING 22 wieder zum traditionellen Festivaltermin vom 10. bis 13. Februar an stattfinden und neue musikalische Impulse nach Trier bringen. Auch in diesem Jahr setzen sich die künstlerischen Leiter Bernd Bleffert und Thomas Rath zum Ziel, Brücken zwischen alter und neuer, streng komponierter und frei improvisierter, zwischen östlicher und westlicher Musik und zwischen Kontemplation und Experiment zu schlagen.

Ein Highlight des Festivals ist unter anderem das Musiktheater "Das Schweigen der Dafne", welches am 12. Februar im Großen Saal der TUFA Trier aufgeführt wird, aber auch Interpretationen von John Cage und die Klavierwerke von Wolfgang Rihm sind im Festivalprogramm vertreten. Insgesamt fährt das OPENING mit 9 Konzerten internationaler Künstler:innen in der TUFA Trier, den Viehmarktthermen und dem Museum am Dom auf.

Ergänzend zu den Konzerten werden in den Ausstellungsräumen der TUFA Klangkunstwerke der deutsch-schweizerischen Künstlerin Christine Fausten und der Niederländerin Germaine Sijstermans vom 11. Februar bis 13. März 2022 gezeigt.

Auf Grund der nach wie vor angespannten Coronalage ist trotzdem nicht alles wie gewohnt: Das Festival-Programm wird auf insgesamt vier Tage statt der üblichen drei entzerrt und die Angebote für Kinder und Jugendliche, sowie für Schulen und Kitas werden erst zu einem späteren Zeitpunkt im Mai 2022 angeboten.

Das Festival und die Klangkunstausstellungen werden am 11. Februar um 17 Uhr offiziell von dem Festival Schirmherrn Staatssekretär im Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Prof. Dr. Jürgen Hardeck und dem Kulturdezernenten der Stadt Trier Markus Nöhl eröffnet.