​Highlights der regionalen Künstler der Open Air Reihe sind beispielsweise Thomas Kiessling & Frank Rohles (So., 01.08.2021 – 20:00 Uhr), das Trier Pop-Festival (Sa, 24.07.2021 – 19:00 Uhr) und das Konzert „Girls to the Front“ (Sa., 14.08.2021 – 19:00 Uhr) mit jeweils drei großartigen Nachwuchs-Bands aus der Region. Doch nicht nur musikalisch bietet der regionale Teil des Festivals etwas. Bei Kabarettist Till Reiners (Do., 05.08.2021 – 20:00 Uhr) kommen auch die Lachmuskeln auf ihre Kosten. Ebenfalls dabei sind Long Distance Calling (So., 25.07.2021 – 19:30 Uhr), die aus dem Zirkuszelt des Mergener Hofs vor die Arena gezogen sind, der Rising Talent Rumble (Sa., 07.08.2021 – 19:00 Uhr und die Bee GeesTribute-Band Night Fever (Sa., 21.08.2021 – 20:00 Uhr).

Die regionalen Künstler beim Arena Open Air Sommer sind Teil des regionalen Programms beim Arena Open Air Sommer. Dieses findet im Rahmen von KulturLust21 – Trierer Sommer Open Airs statt und wird im Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR sowie durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz und die Stadt Trier gefördert.

Auch überregional hält der Arena Open Air Sommer starke Termine bereit. Mit der Antilopen Gang (Do., 29.07.2021 – 19:30 Uhr) kommt zum Beispiel eine Band der Stunde nach Trier. Mitglied der Band ist Danger Dan, der mit seinem Album „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ grade erst Platz 1 der Deutschen Albumcharts erreicht hatte. Neben den Songs der Antilopen Gang, werden auch die Solo-Stücke von besagtem Album Teil des Programms sein. Weiterhin mit dabei ist Wolfgang Niedecken (So., 08.08.2021 – 19:30 Uhr), der die Songs und Texte von Bob Dylan auf die Bühne bringt. Weitere Highlights sind die Auftritte von Funny van Dannen (Sa., 31.08.2021 – 20:00 Uhr), Sondaschule (Fr., 06.08.2021 – 19:30 Uhr), Fatoni & Edgar Wasser (Do., 12.08.2021 – 19:30 Uhr), Johann König (Mi., 18.08.2021 – 20:00 Uhr), Tocotronic (Fr., 20.08.2021. – 19:00 Uhr) und Thees Uhlmann & Band (So., 22.08.2021 – 19:30 Uhr). Das Konzert von Versengold (Fr., 13.08.2021 – 20:00 Uhr) kommt ebenfalls noch hinzu. Der Auftritt der Band war von der abgesagten Veranstaltungsreihe Porta Hoch 3 vor die Arena verlegt worden.







Für alle genannten Shows gibt’s es noch Tickets unter www.kartenvorverkauf-trier.de und www.arena-trier.de​, sowie in den jeweiligen Ticket Shops in der Fleischstraße und in der Arena. Die Shows von Stand Up 44 (21. & 22.07.2021 – jeweils 20:00 Uhr), Campino (Di., 10.08.2021 – 20:00 Uhr) und Olli Schulz (Do., 19.08.2021 – 20:00 Uhr) sind bereits ausverkauft.