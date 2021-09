Fast 40 Shows und 17.000 Besucher*innen

Page Content

​Nachdem Popp Concerts im Verbund mit anderen Trierer Unternehmen schon letztes Jahr bei „Carpitol - Kino & Kultur in den Moselauen“ gezeigt hat, dass Kultur trotz Corona möglich ist, konnte der Trierer Veranstalter in diesem Jahr mit knapp 40 Open Air-Veranstaltungen in vier verschiedenen Locations sein Engagement, das kulturelle Leben in der Region aufrechtzuerhalten, erfolgreich fortführen.



Die Losheimer Picknick Konzerte, die letzte der insgesamt vier Open Air-Reihen (Arena Open Air Sommer, Open Airs im Brunnenhof, Porta Hoch Drei), endete am Sonntag, den 5. September 2021, mit gleich zwei ausverkauften Shows der deutschen Ausnahmekünstlerin Lea. Zehn Shows an neun Tagen lockten vom 20. August bis 5. September 2021 rund 8000 Fans ins Strandbad am Losheimer Stausee, wo diese - trotz Pandemiebeschränkungen - in entspannter Atmosphäre den Sommer feierten. Das Konzept des Berliner Unternehmens Landstreicher Konzerte feierte bereits im letzten Jahr in fünf deutschen Städten Premiere und wurde 2021 von Popp Concerts im Saarland umgesetzt.



Neben Lea waren Topstars wie Álvaro Soler (26.08./Ausverkauft), Jan Delay & Disko No.1 (02.09. /Ausverkauft) und Jupiter Jones (04.09. /Ausverkauft) sowie angesagte Newcomer wie Milky Chance (21.08. /Ausverkauft) und Giant Rooks (03.09.) zu Gast. Mit Stahlzeit (20.08) kamen Hard'n'Heavy-Fans auf ihre Kosten und beim Lucky Lake Festival - Picknick Konzerte Edition (28.08.) sorgten DJs und DJanes wie Christian Löffler, Bebetta, Falscher Hase, Hillmann & Neufang und Schön im Wald für Rave-Stimmung, während die Hamburger Band Deine Freunde (22.08.) ein Programm für die ganze Familie bot.



Beim Arena Open Air Sommer auf dem Vorplatz der Arena, der in Kooperation mit der MVG Trier initiiert wurde, sorgten neben renommierten Namen wie Wolfgang Niedecken von BAP (08.08.), Campino von den Toten Hosen (10.08.), Tocotronic (20.08.) und Thees Uhlmann (22.08.), Comedy-Stars wie Johann König (18.08.), Stand Up 44 mit Felix Lobrecht (21. u. 22.07.) und Till Reiners (05.08.), HipHop Acts wie Antilopen Gang (29.07.) und Fatoni + Edgar Wasser (12.08.), auch zahlreiche regionale Bands und Künstler*innen wie Hanna Landwehr (14.08.), Thomas Schwab (17.07.) oder Thomas Kiessling & Frank Rohles (01.08.), My'tallica (16.07.) und Night Fever (21.08.) für ein abwechslungsreiches Kulturprogramm.

Die insgesamt 23 Veranstaltungen im Zeitraum vom 16. Juli bis 22. August verzeichneten rund 8000 Besucher*innen.

Parallel zum Arena Open Air Sommer fand, wie bereits im letzten Jahr, die Reihe Open Airs im Brunnenhof mit akustischen Klängen von Sarah Lesch (06.08.), Tim Vantol (07.08.), Matze Rossi (13.08.) und der Münchner Band Marathonmann (14.08.) im Hof des Simeonstifts statt und gut 500 Zuhörer*innen genossen die Singer-Songwriter-Shows im Schatten der Porta Nigra.

Die Verlegung der Porta hoch 3-Konzerte, die jährlich zusammen mit der Trier Tourismus und Marketing GmbH veranstaltet werden, brachte besondere Herausforderungen mit sich: Nachdem das Festival trotz mehrmaliger Anpassungen des Hygienekonzepts und geplanter Verlegung ins Amphitheater, abgesagt werden musste, konnte es dank Lockerungen in der 24. Coronaschutzverordnung des Landes Rheinland-Pfalz, dann doch - zumindest teilweise - stattfinden. Helge And The Snyders, alias Helge Schneider (19.06./ mit 500 Besucher*innen ausverkauft) sowie das Philharmonische Orchester Trier (20.06.) spielten statt vor der Porta Nigra im UNESCO-Welterbe Amphitheater​. Die ursprünglich für die Reihe geplanten Shows von Campino, Versengold und Olli Schulz wurden in den Arena Open Air Sommer integriert.



Oliver Thomé, Geschäftsführer der Popp Betriebsgesellschaft, erklärt zum Abschluss der Open Air-Saison 2021: „Es hat sehr gut getan, nach langer kultureller Durststrecke wieder so viele Veranstaltungen zu erleben und in die glücklichen Gesichter vieler Besucher und Künstler zu schauen. Von beiden Seiten haben wir sehr viel positives Feedback erhalten, was uns zeigt, dass sich der enorme Aufwand über den Sommer gelohnt hat. Nie zuvor hat es in der Firmenschichte von Popp Concerts eine solche Dichte an Open Air Veranstaltungen in einem Jahr gegeben. Ich danke vor allen Dingen unserem Team, dass in diesen schwierigen Zeiten großartige Arbeit geleistet hat und auch allen Kooperationspartnern, Sponsoren und genehmigenden Behörden, die wie wir davon überzeugt waren und sind, dass Kultur, auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten, nicht nur unabdingbar ist, sondern mit guten Konzepten auch sicher umgesetzt werden kann.“ ​