​Das Broadway Filmtheater und das Nells Park Hotel zeigen in 4 Doppelterminen eine große Bandbreite von Klassikern bis zu brandneuen Kinofilmen, von Komödie über Live-Konzerte bis zu Highlights mit Gästen. Gezeigt werden die Filme, wie im letzten Jahr, auf der Wiese vor dem Nells Park Hotel. Hier finden gemäß den Hygiene- und Abstandsregeln 250 Personen pro Spieltermin Platz.

Gerade in diesem Jahr ist es beiden lokalen Unternehmen wichtig, das kulturelle Leben nicht versiegen zu lassen und trotz Corona eine lebendige Open Air Veranstaltung in Trier durchzuführen. Hierdurch wollen die beiden Partner Abwechslung in den vielerorts belasteten Alltag bringen. Möglich wird dies auch durch die Kooperationsbereitschaft der örtlichen Behörden, denen ebenso an einer lebendigen Stadt Trier gelegen ist.​​







Die Auswahl der Filme ist derzeit noch in Ausarbeitung, als kleiner Vorgeschmack drei bereits feststehende Titel:

15.07. – Vorpremiere: Berlin Alexanderplatz

30.07. – Cody - Wie ein Hund die Welt verändert (mit Spendenaktion für Tiere in Not)

02.09. – David Garrett Unlimited - Live in Verona

Das vollständige Programm wird ebenfalls in der Facebook-Veranstaltung und auf den UnternehmensWebseiten in Kürze kommuniziert. Dort wird es auch Links zum Ticketkauf geben. Tickets können ausschließlich online oder direkt bei den Veranstaltern erworben werden, die Erhebung persönlicher Daten ist aufgrund der Corona-Auflagen an dieser Stelle unumgänglich.

Neben dem Hygienekonzept ist ein auf die Auflagen angepasstes Verpflegungskonzept erstellt worden. Es besteht sowohl die Möglichkeit vorab beim Online-Ticketkauf ein Verpflegungspaket zu buchen, als auch am Veranstaltungstag eine Vor-Ort-Bewirtung zu nutzen. Die Bestellungen funktionieren kontaktlos via Smartphone-Buchung.

Das Wohl der Gäste steht im Vordergrund, daher sind alle Besucher:innen angehalten, beim Betreten und beim Verlassen des Geländes den Abstand zu wahren und – wie auch aktuell im Alltag – eine MundNasenbedeckung zu tragen, bis die gebuchten Plätze eingenommen sind.



