In einer bereits durchgeführten Laborstudie wurden Ergebnisse zur Akzeptanz und den Erfolgsfaktoren unterschiedlicher Varianten der Wissenschaftsdarstellung – professionelle journalistische Wissenschaftsformate einerseits und externe audio-visuelle Wissenschaftskommunikation mittels Videos im Netz andererseits – gewonnen. Die Ergebnisse der aktuellen Online-Umfrage sollen dazu dienen, diese bestehenden Ergebnisse zu ergänzen und mehr über die Nutzung und Wirkung audio-visueller Wissenschaftsdarstellungen zu erfahren. Die Forscher erhoffen sich, Einsichten in die Wahrnehmung, Einschätzung und Beurteilungskriterien von Wissenschaftsvideos zu erhalten, um die Erkenntnisse dann auf die Anwendungsebene zu übertragen.



Über die Ergebnisse wird die Trierer Medienwissenschaft voraussichtlich Ende des Jahres auf Ihrer Webseite informieren. 2020 werden sie zudem als wissenschaftliche Publikation veröffentlicht. Das Projekt wird von der Klaus Tschira Stiftung gefördert.



Was macht ein gutes Wissenschaftsvideo aus? Welche werden gerne geschaut? Wie können komplexe wissenschaftliche Inhalte verständlich erklären werden? Diese und weitere Fragen zur Nutzung und Wirkung von Wissenschaftsvideos wollen Medienwissenschaftler der Universität Trier in einem aktuellen Projekt klären. Dafür suchen die Forscher Personen, die an einer Online-Umfrage teilnehmen. Die Umfrage ist unter folgendem Link erreichbar: www.unipark.de/uc/uni-Trier/wisskomm/​ . Die Teilnahme dauert circa 30 Minuten. Als Dank erhalten die ersten 500 Umfrageteilnehmer Gutscheine des Verlags Spektrum der Wissenschaft, der das Projekt im Rahmen einer Kooperation unterstützt.Am Ende des Projekts möchten Medienwissenschaftsprofessor Hans-Jürgen Bucher und sein Team Medienschaffenden praxisnahe Empfehlungen für die Gestaltung von Wissenschaftsfilmen geben. Für die Forscher darüber hinaus spannend ist die Frage, welches Bild von Wissenschaft in Form von Videos vermittelt wird.