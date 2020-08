Theaterkasse ändert Öffnungszeiten

Page Content

​Ab dem 31. August 2020 ändern sich die Öffnungszeiten der Theaterkasse. Jüngst wurde angekündigt, dass die Kasse montags geschlossen bleibt. Aufgrund der außerordentlichen Situation, unter coronabedingten Einschränkungen ein attraktives Theaterangebot anzubieten, wird die Theaterkasse zusätzlich auch am Dienstag vorerst geschlossen bleiben.

Momentan ist es für die Mitarbeiter:innen im Sinne der Kundinnen und Kunden nicht möglich, sowohl dem erhöhten Beratungsbedarf als auch den vermehrten An- und Nachfragen via Telefon und E-Mail gerecht zu werden. Durch die zusätzliche Schließung des Dienstags kann die Büroarbeit besser ausgeführt werden, was sich wiederum positiv auf die persönliche Beratung des Publikums auswirkt. Das Theater wird rechtzeitig wieder darüber informieren, wenn der Dienstag wieder für den Publikumsverkehr geöffnet wird.

Die neuen Öffnungszeiten ab dem 31. August sind demnach von Mittwoch bis Freitag von 10:00 bis 18:00 Uhr und Samstag von 10:00 bis 13:00 Uhr.