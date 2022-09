Page Content

​Trier (Stadt/red). Seit dem 3o. August werden im Stadtgebiet die ersten Benachrichtigungen für die Trierer Oberbürgermeister-Wahl am 25. September an die rund 84.000 Stimmberechtigten zugestellt. Dann kann man nach vorherigem Antrag in dem seit gestern geöffneten Wahlbüro sein Votum für einen der drei Vorschläge abgeben. Die Benachrichtigung soll bis zum 4. September bei den Wahlberechtigten ankommen.

Dafür gibt es eine neue Anlaufstelle. Nach dem Wechsel des Bürgeramts an den Viehmarkt im Frühjahr stehen die Räume im Erdgeschoss nun zeitweise als Briefwahlbüro zur Verfügung. Sie bieten neben einem barrierefreien Zugang den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr gute Bedingungen für einen bürgerfreundlichen Service: Wenn die Wählerinnen und Wähler hereinkommen, werden sie von zwei Schreibtischen aus betreut und ihr Anliegen, vor allem der Briefwahl-Antrag, wird erledigt. Zudem stehen im Briefwahlbüro Kabinen für alle, die ihre Stimme direkt vor Ort abgeben wollen, sowie die Wahlurne.

In dem durch eine Schiebetür abtrennten Back-Office stehen im Bedarfsfall weitere Arbeitsplätze zur Verfügung, um vor allem in der heißen Phase vor dem Wahltag Warteschlangen möglichst zu vermeiden. Zudem bietet das frühere Bürgeramt ausreichend Platz zum Lagern und schnellen Bearbeiten der Briefwahlunterlagen, aber auch für die zahlreichen Wahlkoffer und Wahlkabinen, die am 25. September in den 66 Wahllokalen benötigt werden. Ein weiterer Vorteil ist die räumliche Nähe zum angestammten Büro der Wahlabteilung. Bei der Bundestageswahl im September 2021 war das Wahlbüro noch in der Europahalle am Viehmarkt untergebracht.

Damit auch möglichst viele Trierer Wahlberechtigte mit einem Handicap von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen, erscheint wie schon bei der OB-Wahl vom 28. September 2014 die Broschüre „Einfach wählen“ in Leichter Sprache in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe und dem bekannten Trierer Zeichner Johannes Kolz. Anschaulich wird unter anderem erklärt, wer seine Stimme abgeben darf, wie die Wahlbenachrichtigung aufgebaut ist, was man bei der Briefwahl beachten muss, wie die Stimmabgabe im Wahllokal funktioniert und wann eine Stichwahl erforderlich wäre.

Ein Dauerbrenner vor dem Urnengang am 25. September ist die Suche nach Wahlhelfern. Dort sind immer noch viele Positionen zu besetzen. Alle, die Bedenken wegen einer möglichen Corona-Ansteckung haben, verweist das Wahlbüro auf das Hygienekonzept, das sich schon bei der Bundestagswahl 2021 bewährt hat. Um die Suche zu erleichtern, gibt es auch ein flexibles Modell bei den Schulungen: Sie finden in Präsenz statt, werden aber auch online abgehalten. Zudem gibt es ergänzend zwei erklärende Videos auf dem Portal www.trier.de/wahlen. Dort ist auch ein Formular hinterlegt, mit dem sich Interessierte melden können. Das ist zudem telefonisch (0651/718-3153) möglich, mit den wichtigsten Angaben zur Person per E-Mail (wahlen@trier.de) oder bei Marco Best, Zimmer 13 im Rathaus.

Das Briefwahlbüro im Rathaus ist geöffnet Montag bis Mittwoch, 8 bis 16, Donnerstag, 10 bis 18, und Freitag, 8 bis 13 Uhr. Am Freitag vor der Wahl (23. September) sowie vor der eventuellen Stichwahl (7. Oktober) ist es von 8 bis 18 Uhr erreichbar.