OK54 feiert 10.000 YouTube-Abonnenten

Page Content

​Trier. Als 1984 die Idee der Offenen Kanäle in Rheinland-Pfalz ins Leben gerufen wurde, war vom Internet noch nicht viel zu erahnen. Gerade erst wurde das Kabelfernsehen geschaffen und die verfügbaren Programme konnten an einer Hand abgezählt werden. Im Jahr 2022 sendet OK54 nach wie vor ein lineares Fernsehprogramm, welches inzwischen über verschiedenste Wege in die Empfangsgeräte gelangt. Rund 80.000 Haushalte sind alleine im unmittelbaren Sendegebiet kabelgebunden angeschlossen. Doch die nicht-lineare Verbreitung über das Internet hat in den vergangenen zehn Jahren massiv an Bedeutung gewonnen – und in vielen Bereichen das lineare Fernsehen überholt.







Allesamt entstanden diese Beiträge durch das Engagement ehrenamtlicher Bürger:​​innen und als Arbeitsergebnis von jungen Menschen in ihrer Ausbildung. Daneben folgen den Uploads von OK54 z.B. rund 2.500 Abonnent*innen auf Facebook, bzw. 1.300 bei Instagram. In 2022 wird nochmals ein neuer Arbeitsschwerpunkt auf diesen digitalen Angeboten liegen. Aber: Den Komfort des Fernsehens wird OK54 in Zukunft auf verschiedensten Wegen bieten, da die Rückmeldungen der Zuschauer:innen ununterbrochen auf die hohe Bedeutung dieses klassischen Verbreitungswegs hinweisen.



OK54 hat diesen Trend früh erkannt und schon 2009 erste Beiträge bei YouTube veröffentlicht. Und nun, zu Jahresbeginn 2022 feiert OK54 das zehntausendste Abo bei YouTube und knackt in Kürze die magische Grenze von 10 Millionen Videoaufrufen. Fast 3.000 aktive Videos stehen in der OK54-Mediathek bereit und rund 800.000 Stunden haben Menschen vor diesen Videos beim Anschauen verbracht.