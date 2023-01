Page Content

​Gemeinsam mit Vertretern der städtischen Wirtschaftsförderung war er in Euren unterwegs und besuchte die Werbeagentur Goossens & Kopatz sowie das Autohaus Buschmann.



Im Anschluss ging es weiter in Euren beim Autohaus Buschmann, das bereits auf eine lange Geschichte zurückblicken kann. Seit den 50er-Jahren war das Unternehmen an der Kaiser-Wilhelm-Brücke ansässig, bevor es 2020 im Rahmen des Stadt-

umbaus West zu der Verlagerung an den neuen Standort im Bereich „Über Brücken“ kam. So konnte Familie Buschmann beim Besuch des Oberbürgermeisters über die positiven Aspekte des jetzigen Standorts und die aktuellen Herausforderungen in ihrem Betrieb berichten, der derzeit 16 Mitarbeitende hat.







Die Agentur Goossens & Kopatz ist bereits seit 2004 am heutigen Standort in der Ottostraße ansässig und feierte 2021 ihr 25-jähriges Bestehen. Leibe erhielt einen Einblick in die Kreativschmiede mitsamt Druckmanufaktur, in der hochwertige Printmedien sowie außergewöhnliche Fahrzeugbeschriftungen realisiert werden. Den Abschluss der Besichtigung der Agentur, die derzeit vier Mitarbeitende hat, bildete eine Kurzpräsentation zur Bedeutung aussagekräftiger Logos und eines stringenten Corporate Designs.