Im August gibt es noch einige Workshops mit freien Plätzen: ​Am Samstag, 10. August​, trifft sich um 15 Uhr der Jugendclub des Stadtmuseums. Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren kommen hier einmal im Monat zusammen, um selbst kreativ zu werden. Ein Einstieg ist dabei jederzeit möglich. Im 2. Halbjahr 2019 dreht sich alles um das Thema Maskerade.



Am Freitag, 16. August, treffen sich Kinder ab 3 Jahren zu einer kindgerechten Museumsführung mit anschließender Bastelstation für kunterbunte Erinnerungsstücke. Los geht es um 15-15:45 Uhr. Die neue Folge der beliebten Reihe „Museumsdetektive“ startet am Freitag, 23. August. An vier Freitagnachmittagen in Folge entdecken Kinder ab 5 Jahren die antiken Gottheiten von Aphrodite bis Zeus: Warum kennen wir die Bewohner des Olymps noch nach so vielen Jahren? Welche Spuren haben ihre Taten in der Kunst hinterlassen? In der Ausstellung des Museums gehen Kinder ab 5 Jahren gemeinsam auf Spurensuche, anschließend werden in der Museumswerkstatt eigene göttliche Kunstwerke gebastelt. Jeweils freitags, 23. August bis 13. September, um 15:30 – 17 Uhr. Eine Anmeldung ist bis zum 14. August erforderlich unter 0651 718 1452 oder museumspaedagogik@trier.de. Kosten: € 20,- pro Kind (inkl. Material).





Workshop-Termine im August auf einen Blick:



10.08. 2019 Jugendclub

16.08.2019 Kunterbunt. Malen, Basteln und Kleben

23.08.2019 Die Museumsdetektive ermitteln hinter den Kulissen

23.08.2019 Mit allen Sinnen: Stadtgeschichte zum Anfassen

24.08.2019 Die Samstagsmaler - Ein heiterer Malkurs für Anfänger mit Josef Hammen​ (ausgebucht!)​​



28.08.2019 Zeichenkünstler



30.08.2019 Die Museumsdedektive ermitteln hinter den Kulissen

30.08.2019 Kunterbunt. Malen, Basteln und Kleben​



Foto zVg: Veranstalter