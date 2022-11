Page Content

​Das Partner-Netzwerk der RÖMERSTROM Gladiators Trier wächst und bekommt mit der LivEye GmbH aus Föhren weiteren Zuwachs. Der Anbieter von Baustellen- und Objektüberwachungssystemen gehört zu den renommiertesten Unternehmen der Branche und ist international tätig. 2012 wurden die ersten LivEye-Systeme von der UTS Sicherheit & Service GmbH – die ebenfalls seit dieser Saison Partner der RÖMERSTROM Gladiators Trier ist – entwickelt, heute betreibt die LivEye GmbH ein eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum für die hochmodernen Videoüberwachungsgeräte. Ab der Saison 2022/23 präsentiert die LivEye GmbH die Play of the Day Videos, in denen die Fans der RÖMERSTROM Gladiators bereits kurz nach Spielende die besten Szenen der Trierer Heimspiele sehen können.











Text: Gladiators Trier

Foto: Photogroove​



„Nachdem die UTS Sicherheit & Service GmbH bereits als neuer Partner im Trierer Profibasketball eingestiegen ist, können wir nun auch die LivEye GmbH als Neumitglied unseres Netzwerkes präsentieren. Mit Sitz in Föhren gehört LivEye zu den bekanntesten und größten Produzenten im Bereich der Videoüberwachungssysteme. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit“, so Gladiators-Geschäftsführer Andre Ewertz.„Aufgrund meiner langjährigen, persönlichen Verbindung zum Basketball, bin ich sehr stolz, dass wir nun Partner der RÖMERSTROM Gladiators sind“, sagt Marc Thurn, Geschäftsführer LivEye GmbH.