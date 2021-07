Weg frei für neuen Kunstrasen in Tarforst

Page Content

Bürgermeisterin Elvira Garbes (Mitte) freut sich mit MdL Sven Teuber (4.v.l.) und den Vertretern der Vereine und des Amts für Schulen und Sport über den Förderbescheid, den ADD-Vizepräsidentin Begona Hermann (3. v. r.) zum Ortstermin in Tarforst mitgebracht hatte (Foto: Presseamt Trier).​

Nach zwölf Jahren intensiver Nutzung muss der Kunstrasenplatz in Tarforst saniert werden. Von der Landesregierung gibt es für das Vorhaben einen Zuschuss von 80.000 Euro. Bei einem Ortstermin mit Vertretern des Landtags, der Vereine und des Amts für Schulen und Sport überreichte ADD-Vizepräsidentin Begona Hermann den Förderbescheid an Bürgermeisterin Elvira Garbes. Damit ist der Weg frei für die Erneuerung des Belags in den Herbstferien mit Gesamtkosten von 276.000 Euro. Als Füllstoff wird diesmal Quarzsand statt Kunststoffgranulat verwendet, das mittlerweile wegen des Eintrags von Mikroplastik in die Umwelt als schädlich gilt.

Mit über 2500 Stunden im Jahr ist der Sportplatz in Tarforst nach dem Moselstadion die am stärksten frequentierte Anlage in Trier. Neben dem FSV Tarforst mit seinen 15 Fußball-Jugendmannschaften, der benachbarten Grundschule und dem Unisport profitiert auch die Hockeyabteilung des PST Trier von dem Projekt: Beim Belag und dem Füllmaterial wird darauf geachtet, dass die Spielfläche auch für die besonderen Anforderungen dieser Sportart geeignet ist.