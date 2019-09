Page Content



Mit über 5.000 Seiten ein wahrlich dicker Brocken, von sehr vielen bewundert, von den meisten jedoch bestenfalls nur in Teilen gelesen. Deshalb stellt die Tufa einen neuen, eigenständigen Weg zu Marcel Proust vor: die Bilderzählung, auch Graphic Novel oder “Bandes Dessinées” .





Andreas Platthaus wird am 18. September Stéphane Heuets erst umstrittene und inzwischen gefeierte Graphic Novel-Adaption von Marcel Prousts „À la recherche du temps perdu“ vorstellen, denn die ersten 6 Bände dieses Mammutprojekts sind inzwischen auf Deutsch erschienen und verdienen auch als quasi eigenständige Kunstwerke unsere Aufmerksamkeit .





Auch für eine “Bandes Dessinées”-Lektüre ist es sicherlich hilfreich, nicht nur in Marcel Prousts „Recherche“, sondern ganz allgemein in die Welt von Marcel Proust eingeführt zu werden, auch um Gefallen an der künstlerischen Leistung des Zeichners finden, um sein Oeuvre goutieren zu können. Dies wird Alois Hahn, emeritierter Professor der Soziologie und Proust-Kenner, übernehmen und bereits am 11. September im Gespräch mit Klaus Reeh den Weg zu Marcel Prousts Werk ein wenig erleichtern.





Alois Hahn (Universität Trier) am Mittwoch, 11. September 2019 und Andreas Platthaus (Frankfurter Allgemeine Zeitung) am Mittwoch, 18. September 2019, jeweils um 20:00 Uhr im Kleinen Saal der Tufa. Eintritt jeweils 8 Euro im Vorverkauf bzw. 10 Euro an der Abendkasse.







Illustration: (c) ​Stéphane Heuet.​

