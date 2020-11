Neuansetzung der Partie

Page Content

​Zweimal musste das Spiel der Gladiatoren gegen die MLP Academics bereits verlegt werden. Ursprünglich sollte es das Eröffnungsspiel der neuen Saison in der BARMER 2. Basketball Bundesliga werden. Eine Quarantäneverordnung für das Heidelberger Team sorgte dafür, dass die Partie am 16.10.20 nicht stattfinden konnte. Am 13.11.20, dem ersten Ersatztermin, fielen die Profis der Gladiators aufgrund einer Quarantäneverordnung aus, womit auch dieser Termin nicht gehalten werden konnte.

Nun wurde das Spiel also bereits zum zweiten Mal verlegt, diesmal auf den 13.01.2021 (19:30 Uhr, Arena Trier). Darauf verständigten sich beide Vereine mit der Liga. Ob das Wiedersehen mit dem letztjährigen Topscorer der Gladiators, Jordan Geist, im neuen Jahr wieder vor Zuschauern stattfinden kann, bleibt abzuwarten.



Am kommenden Wochenende haben die Gladiatoren spielfrei, da Thomas Grün (Luxemburg), Jonathan Dubas (Schweiz) und Robert Nortmann (Bahamas) für ihre Nationalmannschaften im Einsatz sind.