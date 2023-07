Klinikum Mutterhaus bleibt als Partner an der Seite der RÖMERSTROM Gladiators

Page Content

​Das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen bleibt als starker Partner in der Gladiatoren-Familie. Das Familienkrankenhaus in Trier gehört zu den größten Arbeitgebern und Medizinversorgern der gesamten Region und versorgt Patientinnen und Patienten seit 1849. Bereits in den vergangen Saisons gehörte das Mutterhaus zu den Partnern der Gladiatoren und unterstützt die Trierer Profibasketballer in vielen Bereichen. Neben den bekannten Sponsorenflächen, wie zum Beispiel dem Mittelkreis des Parketts, gab es weitere gemeinsame Aktionen, die auch in Zukunft stattfinden sollen. So erhalten Mitarbeiter und deren Kinder des Mutterhauses die Möglichkeit für gemeinsame Trainingseinheiten mit den Profibasketballern, bei denen der Spaß am Basketball und der Austausch über gesundheitsrelevante Trainingsmethoden im Vordergrund steht. Auch der Weihnachtsbesuch der Spieler auf der Kinderstation, sowie der Kinder- und Jugendpsychatrie sorgte für strahlende Augen bei den jungen Patientinnen und Patienten. Für die kommenden zwei Saisons sind weitere gemeinsame Aktionen mit dem Klinikum Mutterhaus geplant.





Text: Gladiators Trier



​ Bild: ​Klinikum Mutterhaus



„Wir sind sehr glücklich und auch stolz, dass das Klinikum Mutterhaus die erfolgreiche Zusammenarbeit der letzten Jahre weiter fortführt. Mit der Verlängerung der Partnerschaft können wir weiterhin auf die Unterstützung eines der größten Unternehmen der Region zählen. Auch durch die medizinische Partnerschaft ist das Mutterhaus und unglaublich wertvoller Partner, der uns bei der Versorgung unserer Profispieler sehr stark unterstützt. Gerade in der Durchführung von MRT und CT ist das Mutterhaus ein verlässlicher und perfekter Partner. Gemeinsam freuen wir uns auf die kommende Saison und viele tolle Aktionen mit dem Mutterhaus“, sagt Geschäftsführer Andre Ewertz zur Verlängerung der Partnerschaft mit dem Trierer Familienkrankenhaus.„Als Familienkrankenhaus sind wir besonders stolz, Teil eines Sports zu sein, der ganze Familien begeistert. Wir freuen uns darauf, weiterhin Spitzenmedizin und Spitzensport in Trier zusammen zu bringen und den Gladiatoren als Partner sowohl auf dem Spielfeld, als auch abseits davon zur Seite zu stehen“, sagt Dr. Christian Sprenger, Geschäftsführer des Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen.