Erneute Auszeichnung

Page Content

​Die hohe Behandlungsqualität des Diabeteszentrums am Klinikum Mutterhaus wird in diesem Jahr wiedermal bestätigt: In einer Rezertifizierung durch den Bundesverband Klinischer Diabetes-Einrichtungen (BVKD) 2022 erreichte das Klinikum Mutterhaus eine Auszeichnung von 4 Sternen! Zuletzt war es mit 3 Sternen ausgezeichnet worden. Auf der BVKD-Transparenzliste der Akutkliniken erzielt das Klinikum Mutterhaus als einziges Krankenhaus in der Region ein solch herausragendes Ergebnis.

In der Bewertung berücksichtigt wurden unter anderem die Strukturqualität, die Anzahl der in den Kliniken mit Diabetes behandelten Patienten und die Anzahl der durchgeführten Schulungen.

Die Auszeichnung bestätigt die Arbeit im Diabeteszentrum nach hohen Qualitätsstandards. „Wir freuen uns sehr über diese in der Region einmalige Auszeichnung, die die gute Versorgung von Diabetespatienten in unserem Klinikum bestätigt. Diese positive Entwicklung ist unter anderem auf die langjährige Erfahrung und hohe Kompetenz unserer Fachkräfte zurückzuführen und spornt uns auch für die Zukunft an“, äußert sich Julia Meinel, Leiterin des Diabeteszentrums am Klinikum Mutterhaus.

Das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen ist von der Deutschen Diabetesgesellschaft (DDG) als Behandlungseinrichtung für Menschen mit Typ 1- und Typ 2-Diabetes als „Zertifiziertes Diabeteszentrum Diabetologikum DDG“ zertifiziert. Das entspricht den höchsten Qualitätskriterien der Deutschen Diabetesgesellschaft. Lediglich etwas mehr als 100 Einrichtungen in Deutschland tragen aktuell diese Anerkennung.​















Foto: Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen