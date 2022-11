Page Content

​Die Radiologie am Klinikum Mutterhaus ist von der Deutschen Röntgengesellschaft (DRG) und der AG Herz- und Gefäßdiagnostik als Zentrum für kardiovaskuläre Bildgebung erfolgreich zertifiziert worden.



„Gemeinsam mit den Experten der Gefäßchirurgie und Kardiologie freuen wir uns über die wertvolle Auszeichnung und damit Anerkennung unserer jahrelangen Arbeit auf diesem Gebiet“, so Bodelle.





Text: Mutterhaus Trier​



„Als Spezialisten im Bereich der kardiovaskulären Bildgebung im MRT und im CT arbeiten wir interdisziplinär mit den Fachabteilungen der Gefäßchirurgie und Kardiologie am Klinikum Mutterhaus eng zusammen und bieten das gesamte diagnostische kardiovaskuläre Spektrum aus einer Hand an. Mit unserer fachlichen Expertise sind wir ein wichtiges Standbein in der Region“, äußert sich Prof. Dr. Dr. med. Boris Bodelle, Chefarzt für Radiologie am Klinikum Mutterhaus.Zu den Kriterien der DRG-Zertifizierung gehören u.a. eine intensive fächerübergreifende Zusammenarbeit, ein hoher Qualifikationsstandard der Mediziner und Expertise durch hohe Fallzahlen.