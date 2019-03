Page Content



​„Mit diesem Musikwettbewerb wollen wir junge Talente fördern und ihnen die große Bühne bieten.“ sagt Dr. Michael Diederich, Sprecher des Vorstands der HypoVereinsbank. Die Schirmherrschaft übernimmt dabei der Bayerische Staatsminister für Wissenschaft und Kunst. Die Finalisten des Wettbewerbs treten bei der Uni Festspiel-Nacht neben einigen Stars auf dem Odeonsplatz auf. Der Gewinner wird live vom Publikum gekürt. Die UniCredit Festspiel-Nacht bildet den Auftakt für die Münchner Opernfestspiele​ . Rund 13.000 Gäste nehmen jährlich am kostenlosen Programm teil, das aus Oper, Jazz, Klassik und Literatur auf zahlreichen Bühnen in der Münchner Innenstadt besteht. In diesem Jahr findet sie am 29. Juni statt.Bei dem Musik- und Kompositionswettbewerb sind Komponisten, Ensembles, Einzelkünstler, Chöre, Bands oder Orchester eingeladen, das Motto „Tradition und Moderne“ in ein ca. fünfminütiges Instrumental- oder Gesangsstück zu übersetzen. Von Klassik bis Pop ist jedes Genre willkommen! Das Motto muss lediglich im Musikstück zum Ausdruck kommen, sei es in der Komposition, bei der Instrumentierung, in der Melodie oder im Text. Unter allen Einreichungen wählt eine Jury neun Teilnehmer für die Aufnahme in die Vorentscheidung aus. Daraus ergeben sich drei Finalisten, sowie ein Finalist, der über ein öffentliches Internet-Voting vom Publikum bestimmt wird. Diese vier Finalisten treten live auf derauf. Der Gewinner wird vor Ort vom Publikum gekürt. Ihn erwartet ein Engagement bei der UniCredit Festspiel-Nacht 2020 plus eine breite Vermarktung im Rahmen der UniCredit Festspiel-​Nacht Kommunikation, mögliche weitere Auftritte sowie ein Preisgeld von 5.000 Euro. Die übrigen drei Finalisten erhalten ein Preisgeld von je 1.000 Euro. Zusätzlich erhalten alle Finalisten Festspielkarten der Bayerischen Staatsoper mit Führung hinter den Kulissen.​können Interessierte ihr Musikvideo auf der Homepage hochladen. In der Zeit vom 27. Mai bis 5. Juni 2019 hat die Öffentlichkeit über ein Internet-Voting die Gelegenheit über einen Publikums-Finalisten abzustimmen.