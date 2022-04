Mosel wird zur längsten Musikmeile Deutschlands!

Page Content

​Ziel ist, dass am Sonntag, 3. Juli 2022, zeitgleich um 15 Uhr alle Mitmacher/innen die bekannte Moselhymne "Im weiten deutschen Lande" des Trierer Domorganisten Georg Schmitt zum Besten geben. Für das 1846 geschaffene Musikwerk sind Notenarrangements für Orchester, Gesangvereine, Soundfiles für DJs und eine moderne Interpretation des Moselliedes erarbeitet worden. Es ist den Teilnehmer/innen letzten Endes überlassen, das Mosellied in eigener Interpretation darzubieten. Notenmaterial, Soundfiles, Leadsheet, Videomaterial, Giphys, etc. werden kostenfrei unter https://daten.kv-bks-wil.de/s/RaSAniJrfnkaQzD zum Download zur Verfügung gestellt.

Außer der gemeinsamen Darbietung der Moselhymne zur festgelegten Uhrzeit gibt es bei der „Längsten Musikmeile Deutschlands“ keine weiteren Vorgaben. Hier sind Kreativität und die Unterstützung von Veranstaltern in den Moselgemeinden gefragt. Denkbar sind an dem Wochenende Veranstaltungen von Flashmobs über Konzerte bis hin zu Wein- und Dorffesten. Bereits terminierte Veranstaltungen mit Musikprogramm können problemlos in der „Längsten Musikmeile“ der Regionalinitiative „Faszination Mosel“ eingebettet werden.

Alle Mitwirkenden erhalten zusätzlich eine Teilnehmerurkunde.

Zur Dokumentation der „Längsten Musikmeile Deutschlands“ plant die Regionalinitiative im Anschluss an die Veranstaltung einen Filmbeitrag mit den musikalischen Beiträgen aus der gesamten Moselregion.

Die Regionalinitiative „Faszination Mosel“ übernimmt die Koordination der Veranstaltung, d.h. sie steht als Ansprechpartnerin zur Verfügung, nimmt alle Anmeldungen der Events an dem Wochenende entgegen und vermarktet diese werbewirksam in einem Veranstaltungskalender, in einer sog. „story map“ (virtuelle Landkarte), in den sozialen Netzwerken, in Printmedien, usw.

Es wäre toll, wenn sich viele Akteure finden könnten, die sich an der „Längsten Musikmeile“ beteiligen und mitwirken! Bis 30. April ist eine Online-Anmeldung möglich unter: https://www.faszinationmosel.info/aktuelles/projekte/laengste-musikmeile-deutschlands Die teilnehmenden Musikvereine, Chöre, Bands, DJs, Musiker, etc. erhalten kostenfreie Flyer, Banner und Plakate.



























Foto: Niederfeller Schdäifleda​